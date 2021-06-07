無痛感5mm寬耳帶! Canuxi 幼童 Lv3 口罩新登場 獨立包裝特價售 $30/30個

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香港口罩品牌 Canuxi 新推出幼童 Lv3 口罩。
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Canuxi 新推出的幼童口罩，尺寸為 12.5 x 8cm 白色設計。此口罩更採用不含鼻線設計，令小朋友更舒適，同時使用外耳式無痛感 5mm 寬耳帶，加上 Level 3 防護，令小朋友用得安全又舒服。即日起至6月10日，口罩更以 $30/30 個發售。
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Canuxi 口罩規格
每盒30片 (獨立包裝)
純白色
12.5 x 8cm
日式口罩四摺設計，配戴更立體舒適
外耳式無痛感5mm寬耳帶
此產品不含鼻線，幼童使用時更安全
ASTM F2100-19 Level 3
EN14683 Type IIR
BFE≧99%、PFE≧99%
中國製
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟