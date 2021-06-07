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無痛感5mm寬耳帶! Canuxi 幼童 Lv3 口罩新登場 獨立包裝特價售 $30/30個

行內熱話 02:38 2021/06/07

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香港口罩品牌 Canuxi 新推出幼童 Lv3 口罩。
                
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】
 
 Canuxi 新推出的幼童口罩，尺寸為 12.5 x 8cm 白色設計。此口罩更採用不含鼻線設計，令小朋友更舒適，同時使用外耳式無痛感 5mm 寬耳帶，加上 Level 3 防護，令小朋友用得安全又舒服。即日起至6月10日，口罩更以 $30/30 個發售。

【其他內容】 【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個
 

    點擊圖片放大
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Canuxi 口罩規格

 每盒30片 (獨立包裝)

 純白色

 12.5 x 8cm

 日式口罩四摺設計，配戴更立體舒適

 外耳式無痛感5mm寬耳帶

 此產品不含鼻線，幼童使用時更安全

 ASTM F2100-19 Level 3 

 EN14683 Type IIR

 BFE≧99%、PFE≧99%

 中國製 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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