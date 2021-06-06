  • 27°C
香港時間 : 2021606日 (週日) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每盒有六款】HKMB 貓狗一家港產口罩 售 $68 盒

行內熱話 01:31 2021/06/06

分享：

香港口罩廠 HKMB 表示，正推出貓狗一家口罩。
               
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次推出的貓狗一家口罩，是印上貓貓狗狗的口罩，每盒設有五款及一款隨機款式，合共六個款式。款式包括:

1.狗狗日誌(1),狗狗日誌(2),狗狗日誌(3)  <<每盒隨機款式!!!

2.狗狗集會

3.開心小狗

4.溜狗樂趣 (淺藍底)

5.貓狗開餐

6.點點狗

口罩提供 3E>99%，一盒 30 個獨立包裝售 $68。

【其他內容】 【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個

    點擊圖片放大
    +5
    +4


口罩購買連結<<< 

【其他內容】  】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個

【其他內容】 【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

相關文章

Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市
2021/06/04
Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市
【附購買連結】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個
2021/06/05
【附購買連結】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個
香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒
今日
香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒

你可能感興趣

Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市
20:36 2021/06/04
Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市
【附購買連結】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個
04:10 2021/06/05
【附購買連結】再破新低 ! 3E>99% 日本白元快適成人口罩 最平入手價 $29.9/30 個
香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒
今日 01:24
香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒
著數優惠 口罩

下一篇文章

香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣