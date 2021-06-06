【每盒有六款】HKMB 貓狗一家港產口罩 售 $68 盒

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香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒
香港口罩廠 HKMB 表示，正推出貓狗一家口罩。
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今次推出的貓狗一家口罩，是印上貓貓狗狗的口罩，每盒設有五款及一款隨機款式，合共六個款式。款式包括:
1.狗狗日誌(1),狗狗日誌(2),狗狗日誌(3) <<每盒隨機款式!!!
2.狗狗集會
3.開心小狗
4.溜狗樂趣 (淺藍底)
5.貓狗開餐
6.點點狗
口罩提供 3E>99%，一盒 30 個獨立包裝售 $68。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟