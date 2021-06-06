香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒

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【每盒有六款】HKMB 貓狗一家港產口罩 售 $68 盒
Sweety Magic 正發售新一款蠟筆小新口罩。此口罩採用最新設計的小新口罩，感覺可愛。為香港製造，提供 Level 2 防護， 並提供成人和中童尺寸，售價為 $95/30個。
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蠟筆小新口罩規格
-30 片獨立包裝
-(L)成人Size 17.5x9.5cm
-(M)中童Size 14.5x9.5cm
-BFE, PFE, VFE >98%
-ASTM Level 2
-香港製造
售價 : $95
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約9月到貨
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟