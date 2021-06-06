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香港製造蠟筆小新正版口罩第三彈 售 $95 盒

行內熱話 01:24 2021/06/06

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Sweety Magic 正發售新一款蠟筆小新口罩。此口罩採用最新設計的小新口罩，感覺可愛。為香港製造，提供 Level 2 防護， 並提供成人和中童尺寸，售價為 $95/30個。
              
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蠟筆小新口罩規格 

-30 片獨立包裝 

-(L)成人Size 17.5x9.5cm

-(M)中童Size 14.5x9.5cm

-BFE, PFE, VFE >98%

-ASTM Level 2

-香港製造

售價 : $95

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約9月到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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