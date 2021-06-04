Vannex Mask 新款淨色 Level 3 立體口罩 型格上市

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香港口罩廠 Vannex Mask 表示，最新的淨色款 3D 口罩終於面世。新推出的口罩以淺色為主，感覺更清新。
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Vannex Mask 口罩規格
-ASTM Level 3
-PFE、BFE、VFE＞99%
-香港製造
-1盒30個（獨立包裝）
-口罩尺寸：210 mm x 80 mm (摺疊時)
售價 $155
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟