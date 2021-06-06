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新鮮方便! 北海道高檔次自動販賣機 和牛．馬肉刺身超熱賣

業界頭條 09:06 2021/06/06

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新冠肺炎疫情下保持社交距離，最近日本北海道商戶也實行「非接觸」零售模式。

北海道電視台 HTB 新聞報道指，最近在札幌白石區及小樽市錢函放置兩部發售種類自動販賣機，分別由夢工房（Sapporo Cake Factory）和伊藤肉店提供。當中札幌白石區自動販賣機，標榜 500 日圓（約港幣 35 元）兜售各款卷蛋種類，每日只售 100 份，而且由新鮮工場直送。

伊藤肉店的自動販賣機主要售日高牛沙朗、牛舌片及馬肉刺身等「高檔次」的肉類，售價 200 至 1980 日圓（約港幣 14 至 139 元）。自動販賣機旁邊更加設一部「燒汁」醬料的自動販賣機，方便買家買醬料。伊藤肉店設置的自動售賣機即日已在北海道小樽市錢函登場，該社長指將考慮露營場地為下個自動販賣機設置地點。

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Photo: 北海道電視台 HTB 新聞

撰文 : 鍾采餘

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