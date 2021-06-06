  • 28°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 00:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【仲有深宵食堂?】樓上外賣店逆市靈活轉型 擴大舖面讓食客食「自助餐」 完全合法

商管策略 17:47 2021/06/06

分享：

店舖租多一個單位，客人全程自助。

疫情下食肆堂食受到限制，有樓上食店徹底轉型為外賣店，並在隔鄰租下舖位讓客人隨意使用，包括：飲食、玩桌遊等等。店舖以新模式成功在疫情裏企穩陣腳。

口氣實時檢測減肥成果! 氣體傳感器產品瞄準疫後市場 見下頁

日式食店「職人食事」創辧人侯建業表示，兩年前店舖位於觀塘成業街，是一間 100 多呎的地舖，當時專做外賣和夜市生意，雖然人流多，但租金非常高昂，所以一年多前決定搬到現時 1,000 多呎的樓上舖，說：「當時儲了一班熟客，所以搬了舖生意都不錯。後來政府勒令全港六點後禁堂食，我們便決定立即轉型，只做外賣，等我們可以繼續做到夜市生意。又剛好隔離舖位想走，我們就決定頂租，轉型得更徹底。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

現時「職人食事」有兩間 1,000 呎的舖位，加起來的租金和竟然和之前地舖也差不多，原先舖位是店舖核心，嚴格地遵守防疫守則；另一舖位放置枱椅，客人完全自助，侯建業笑言：「任何人都可以進去，我們還放了桌遊在裏面。想在新舖吃外賣是客人的自由，我們不干涉，但都也不會有店員提供服務，不吃東西也可以隨便坐，因為它不是食店嘛。」

餐車變拉麵車 日本一風堂疫下派免費拉麵 為市民打氣見下頁

新模式曾引來食環署關注，也派來了食環職員前來了解，最後指出兩店皆未有觸犯法例。「職人食事」就這樣在疫情裏企穩陣腳，繼續在疫情裏經營外賣夜市至凌晨三時。又因為他們是觀塘極少數經營至深夜的店舖，生意一直不錯，熟客自然會來，也有不少生客後來都變成熟客。

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價見下頁

侯建業坦言一切都是機緣巧合，相同模式亦較難複製，說：「地舖的話，沒可能租兩間舖，租金根本是無法承受的。樓上舖的話，名氣不足客源有限，新品牌好難支持到兩舖的租金。我們做地舖有一定知名度，轉型得亦叫快，才叫做穩定到生意。在疫情下做食店的確是不容易的，我有不少的朋友都因為疫情轉行了。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

相關文章

【方便居民】 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？
2021/06/04
【方便居民】 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？
【香港科研】眼底照分析中風風險 全球人口老化 港企攻大灣區捉緊機遇
2021/06/05
【香港科研】眼底照分析中風風險 全球人口老化 港企攻大灣區捉緊機遇

你可能感興趣

【方便居民】 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？
13:27 2021/06/04
【方便居民】 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？
【香港科研】眼底照分析中風風險 全球人口老化 港企攻大灣區捉緊機遇
12:29 2021/06/05
【香港科研】眼底照分析中風風險 全球人口老化 港企攻大灣區捉緊機遇
商業營銷 疫情 品牌 觀塘 外賣

上一篇文章

【救市攻略】外賣成疫市救星！鳥貴族、松屋、燒肉LIKE紛紛加入戰團力谷一種食品

下一篇文章

【節省人力】非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣