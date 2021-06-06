【仲有深宵食堂?】樓上外賣店逆市靈活轉型 擴大舖面讓食客食「自助餐」 完全合法

▲ 店舖租多一個單位，客人全程自助。

疫情下食肆堂食受到限制，有樓上食店徹底轉型為外賣店，並在隔鄰租下舖位讓客人隨意使用，包括：飲食、玩桌遊等等。店舖以新模式成功在疫情裏企穩陣腳。

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日式食店「職人食事」創辧人侯建業表示，兩年前店舖位於觀塘成業街，是一間 100 多呎的地舖，當時專做外賣和夜市生意，雖然人流多，但租金非常高昂，所以一年多前決定搬到現時 1,000 多呎的樓上舖，說：「當時儲了一班熟客，所以搬了舖生意都不錯。後來政府勒令全港六點後禁堂食，我們便決定立即轉型，只做外賣，等我們可以繼續做到夜市生意。又剛好隔離舖位想走，我們就決定頂租，轉型得更徹底。」

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現時「職人食事」有兩間 1,000 呎的舖位，加起來的租金和竟然和之前地舖也差不多，原先舖位是店舖核心，嚴格地遵守防疫守則；另一舖位放置枱椅，客人完全自助，侯建業笑言：「任何人都可以進去，我們還放了桌遊在裏面。想在新舖吃外賣是客人的自由，我們不干涉，但都也不會有店員提供服務，不吃東西也可以隨便坐，因為它不是食店嘛。」

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新模式曾引來食環署關注，也派來了食環職員前來了解，最後指出兩店皆未有觸犯法例。「職人食事」就這樣在疫情裏企穩陣腳，繼續在疫情裏經營外賣夜市至凌晨三時。又因為他們是觀塘極少數經營至深夜的店舖，生意一直不錯，熟客自然會來，也有不少生客後來都變成熟客。

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侯建業坦言一切都是機緣巧合，相同模式亦較難複製，說：「地舖的話，沒可能租兩間舖，租金根本是無法承受的。樓上舖的話，名氣不足客源有限，新品牌好難支持到兩舖的租金。我們做地舖有一定知名度，轉型得亦叫快，才叫做穩定到生意。在疫情下做食店的確是不容易的，我有不少的朋友都因為疫情轉行了。」

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