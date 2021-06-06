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轉工+新鮮人必讀! 面試求職成功有法 5 個訣竅增加錄取可能

商管策略 10:41 2021/06/06

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人生慢慢長路面試求職只是過程，尤其剛投身社會的大學畢業生，心裡憧憬投身「夢幻工作」，可惜難以衝破面試那一面牆。其實很多時個人想法和心態更重要，一些求職小技巧能助你開放心態面試。《哈佛商業評論》就提供得出 5 個見工訣竅。

究竟面試求職有什麼技巧？（點擊放大逐格睇↓）

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撰文 : 鍾采餘

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