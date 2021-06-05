【香港科研】眼底照分析中風風險  全球人口老化 港企攻大灣區捉緊機遇 

▲ 「全自動視網膜圖像分析系統」（ARIA）。

香港有創科公司推出視網膜圖像分析系統，僅透過一張眼底照即可分析用戶的中風、心血管疾病風險，公司將進軍內地，瞄準人口老化所帶來的龐大市場。

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Health View Bioanalytic 創辦於 2014 年，專利技術「全自動視網膜圖像分析系統」（ARIA）透過專用相機拍攝眼底照，上傳雲端系統分析眼底下的血管訊息，報告會在幾分鐘內釋出，並講述用戶的中風、心臟病等心血管疾病的風險，用戶可依從數據調整生活習慣，注意飲食及運動，大大減低病發機率。是項技術已成功在美國 (2014) 、中國內地 (2017) 、台灣地區 (2017) 取得專利。

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業務發展經理古向前解釋，眼底相透露了一個人患上腦白質病變、認知障礙症的風險，甚至糖尿病風險都可透過眼底相一探端倪。由於眼底中有很多血管、神經連接腦部，都是屬於可分析的有價值資訊。團隊此前已分別以眼底相評估中風及認知障礙並推出市場，說：「眼底相還有很多不同的資訊，例如自閉症患者的視神經盤（Optic Disc）及視神經杯（Optic cup）直徑明顯較大，以 ARIA 技術辨識自閉症患者的靈敏度及識別能力分別達 96% 及 91%，當技術未來繼續完善，可能又會衍生另一樣產品。」

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Health View Bioanalytic 現時與全香港 30 多間不同機構如眼鏡店、NGO 健康服務中心、老人中心合作，結果反應奇佳，經營模式上了軌道。公司未來會把產品、技術帶到內地。古向前說：「疫情下市民更加注重身體健康，同時由於人口老化，技術在香港、內地都會有極大市場，政府亦大力支援香港的創科企業到內地發展。」

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古向前表示隨著粵港澳金融經濟開始互通，大灣區將迎來前所未有的蓬勃發展浪潮，現在正是港人到內地發展的最好時機，說：「要在內地發展，第一步當然首選在大灣區企穩陣腳。中國對於科創的推動不遺餘力，相關的優惠政策層出不窮。不少香港創業家都會打算『睇定些』，但其實這樣做便會滯後。全世界現在都在搶人才，也看好大灣區前景，香港作為最近的城市，機遇其實就在旁邊。」

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