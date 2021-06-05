  • 29°C
香港時間 : 2021605日 (週六) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣玩美移動聯乘 Google 推 AR 虛擬試妝體驗 助消費者增加購買意慾

數碼轉型 18:58 2021/06/05

分享：

隨著科技日新月異，消費者擁有嶄新的購物新體驗，不再局限於門市試彩妝。最近台灣訊連科技的子公司玩美移動與 Google 聯手推出虛擬試妝互動體驗，進一步推廣合作美妝品牌。

玩美移動虛擬試妝採納「AgileFace」專利技術，採用最先進 AI 及 AR 能透過品牌與產品新式互動方式，提升消費者的參與度，增加購買的可能性。

【疫市營商】趁停業加緊培訓員工轉型 美容院推養生療程業績反彈見下頁

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

Google 專案管理部門資深總監 Jenn Liu 指出，虛擬試妝互動體驗確實能助品牌提高 Google 平台上能見度，玩美移動提供頂尖 AR 技術驅動的科技，更易在 Google 搜尋中看見，體驗美妝品牌產品的種類和色號。

【疫境自強】不怕疫情收入跌過半！ 美容院轉健康產品網銷平台見下頁

【宅經濟】疫情推動定製美容產品 Amorepacific：3 大科技趨勢加速業界轉型見下頁

玩美移動推出「玩美彩妝相機」(YouCam Makeup) 的應用程式及「網頁試妝服務」(YouCam Makeup Web) ，並向不同美妝品牌提供「網頁試妝服務」。該公司指出，公司打造 AR 虛擬試妝產品線，讓消費者輕易裝置鏡頭試用美妝產品後，再進行購買，現時 Google 平台提供唇膏和眼影的虛擬試妝體驗，未來計劃加入粉底種類。一鍵試妝線上體驗，玩美移動目前與 40 多個品牌合作，包括 ESTÉE LAUDER、M.A.C、Charlotte Tilbury、Black Opal 等等。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：perfectcorp.com

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】老字號醬油廠余均益成立近 100 年 第三代舵手疫情下轉攻網售 同步增加零售點
今日
【疫市營商】老字號醬油廠余均益成立近 100 年 第三代舵手疫情下轉攻網售 同步增加零售點
【疫市營商】日本公司推孕婦專製口罩抗菌別針扣 提醒旁人注意孕婦安全
2021/06/04
【疫市營商】日本公司推孕婦專製口罩抗菌別針扣 提醒旁人注意孕婦安全
員工廁所都唔敢去! Amazon AI 系統監察員工防偷懶 捱批後終放寬政策
2021/06/04
員工廁所都唔敢去! Amazon AI 系統監察員工防偷懶 捱批後終放寬政策
【疫市外賣】由燉品到港式小食 Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場
2021/06/04
【疫市外賣】由燉品到港式小食 Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場

你可能感興趣

【疫市營商】老字號醬油廠余均益成立近 100 年 第三代舵手疫情下轉攻網售 同步增加零售點
今日 10:07
【疫市營商】老字號醬油廠余均益成立近 100 年 第三代舵手疫情下轉攻網售 同步增加零售點
【疫市營商】日本公司推孕婦專製口罩抗菌別針扣 提醒旁人注意孕婦安全
13:04 2021/06/04
【疫市營商】日本公司推孕婦專製口罩抗菌別針扣 提醒旁人注意孕婦安全
員工廁所都唔敢去! Amazon AI 系統監察員工防偷懶 捱批後終放寬政策
20:00 2021/06/04
員工廁所都唔敢去! Amazon AI 系統監察員工防偷懶 捱批後終放寬政策
商業營銷 數碼轉型 美妝 AR 唇膏 眼影 產品 Google

下一篇文章

【方便居民】 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣