台灣玩美移動聯乘 Google 推 AR 虛擬試妝體驗 助消費者增加購買意慾

隨著科技日新月異，消費者擁有嶄新的購物新體驗，不再局限於門市試彩妝。最近台灣訊連科技的子公司玩美移動與 Google 聯手推出虛擬試妝互動體驗，進一步推廣合作美妝品牌。

玩美移動虛擬試妝採納「AgileFace」專利技術，採用最先進 AI 及 AR 能透過品牌與產品新式互動方式，提升消費者的參與度，增加購買的可能性。

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Google 專案管理部門資深總監 Jenn Liu 指出，虛擬試妝互動體驗確實能助品牌提高 Google 平台上能見度，玩美移動提供頂尖 AR 技術驅動的科技，更易在 Google 搜尋中看見，體驗美妝品牌產品的種類和色號。

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玩美移動推出「玩美彩妝相機」(YouCam Makeup) 的應用程式及「網頁試妝服務」(YouCam Makeup Web) ，並向不同美妝品牌提供「網頁試妝服務」。該公司指出，公司打造 AR 虛擬試妝產品線，讓消費者輕易裝置鏡頭試用美妝產品後，再進行購買，現時 Google 平台提供唇膏和眼影的虛擬試妝體驗，未來計劃加入粉底種類。一鍵試妝線上體驗，玩美移動目前與 40 多個品牌合作，包括 ESTÉE LAUDER、M.A.C、Charlotte Tilbury、Black Opal 等等。

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