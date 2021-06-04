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中文大學創業據點 InnoPort 啟用!  助校友將創意、科研成果落地

業界頭條 16:54 2021/06/04

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中文大學 InnoPort 正式啟用。

香港中文大學新設施「創博館」 InnoPort 今年初正式啟用，大樓設有工作共享空間、會議室等設施，所屬部門會在多方面支持學生、教職員和校友將創意、科研成果落地，讓創業者少走彎路。

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中大研究及知識轉移服務處（簡稱“ORKTS／研轉處”）處長徐仲锳 (Benny) 指出，每間大學都會有類似 ORKTS 的部門去處理教授的研究資助申請、與業界訂定研究合約、申請專利等等。近年大學開始鼓吹「創業風」，鼓勵師生創業，將研究產業化，為了將中大的科研寶藏有策略地知識轉移 (Knowledge Transfer) 至社會，中文大學設立 InnoPort，位置便利，幫助教授、畢業校友，甚至未畢業的同學把知識、創意帶入社會。

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位處中大，佔地五層的 InnoPort 在離大學火車站約一分鐘路程的博文苑，大樓由職員宿舍翻新，去年中完成主要裝潢，設有工作共享空間、展覽廳、會議室等等。 Benny 說：「針對學生教授團隊方面，會有 Venture Acceleration Team，教導他們如何進行商業營運；Social Innovation Team 則會幫助團隊如何因應社會需要去設立社企或一些社創項目。在香港要成立一間公司是很容易，但要持續營運，除了要有啟動資金，亦要有切合現實的營運計劃。InnoPort 內專員 便會教他們如何尋找投資者，協助他們訂立發展計劃。學生創業需要經驗，又可以透過 InnoPort 平台尋找合適的、有相關經驗的拍擋，了解法律規限，不行錯路、少走彎路，在創業時適當運用好大學的科研優勢。」

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Benny 指出， 中大的創業項目早在 2014 年起便開始運作，創業據點則在今年正式投入服務，希望能夠更適切地幫助有需要的校友，說：「創業少不免面對各項問題，InnoPort 就進行集中支援，有據點亦會方便到校友，例如他們可以在工作共享空間可以認識志同道合的朋友，彼此激發創意。」

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撰文 : 陳文政

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