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【可持續發展】 空心商標設計能省高達 40% 墨水! 既環保又節省開支

業界頭條 19:52 2021/06/05

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大家知道企業品牌在周邊產品印製商標 Logo，浪費多少印刷墨水？長遠使用大量墨水對自然環境造成傷害。法國平面設計師 Sylvain Boyer 提倡將商標改成空心設計，推動可持續發展概念。

「EcoBranding」研究指出，「以最少價錢多效益」，星巴克咖啡、H&M 品牌 T- Shirt 及可口可樂等不同商品印上商標、顏色及排版設計形象深入民心，更多空間和活力。可持續發展概念分為三方面，包 : 括視覺呈現製造認可、減少環境造成影響，以及控制商品成本。

【環保商機】Gucci・Timberland 種棉花？時尚品牌紛紛投資農業兩大隱衷見下頁

 

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【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

「EcoBranding」設計理念好處既環境，又可提高經濟效益。Sylvain Boyer 指出，若企業套用「環保商標」設計，預計減少全球 10 至 40% 墨水，更能保護環境和樹木。各香港小企會考慮改用環保商標嗎?

【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機見下頁

破天荒同行合作！Adidas推最環保波鞋碳足跡僅2.94KG見下頁

根據「EcoBranding」統計指出，大型品牌轉換環保商標能減少產生印刷油墨水，較精緻及實色的商標設計減省油墨幅度更大。以 9 個商標例子中，星巴克（Starbucks） 的商標設計減少幅度最大，至少減少 38.57 % 墨水，其次為麥當勞（Mcdonalds）至少減少34.11% 墨水，再者 Nike 商標設計，至少減少 24.33% 墨水。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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