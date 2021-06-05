【豪牌有市】Prada、Burberry 再掀加價潮! 兩大原因無阻靚太買貴貨

繼 Hermès、LV、Chanel 在今年 1 月上調於韓國市場的產品售價後，Prada 和 Burberry 也宣布在 6 月 1 日起加價。不過加價似乎未有影響奢侈品牌的銷量，當中兩大原因無阻顧客購買奢侈品的慾望。

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多個奢侈品牌近年已上調旗下熱門產品的價格，例如 Burberry 將其 Small Leather TB 袋的售價增加約 9%、Bottega Veneta 則將其暢銷產品 Mini Jodie手袋的價格，由 229 萬韓圜上升至 247 萬韓圜（約17,476港元），加幅近 8%。至於 Chanel 正考慮在今年內再次加價，品牌自去年以來，已加價 4 次。

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雖然奢侈品牌加價，但其銷售依然強勁。有分析認為，這些奢侈品牌提高售價的原因，是因為價格愈高愈能刺激銷量。這是基於愈得不到，愈想要的消費心態。此外，隨著新冠肺炎疫情長期化，讓人們將出國旅遊的資金轉向購買名牌商品，因此市場對奢侈品的需求也隨之增加。

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