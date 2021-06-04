員工廁所都唔敢去! Amazon AI 系統監察員工防偷懶 捱批後終放寬政策

電商亞馬遜（Amazon）早前被美國傳媒揭發，以 AI 系統監察物流部員工的工作效率，追蹤他們的偷懶時間，未達標的員工將被解僱。有員工為求加快工作，甚至不敢去廁所。亞馬遜的措施，引起外界批評，公司最近決定更變政策，將增加員工的休息時間。

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美國工會聯盟早前指亞馬遜主張公司員工在倉庫必須求快，導致員工受傷。勞工團體「戰略組織中心」（StrategicOrganizing Center）引述美國工作安全與保健局的數據，去年每 100 名亞馬遜員工就發生約 6 宗嚴重受傷事故，令員工需要請假或調職至其他工作量較少的崗位。

▲ 電商亞馬遜（Amazon）早前被美國傳媒揭發，以 AI 系統監察物流部員工的工作效率，追蹤他們的偷懶時間，未達標的員工將被解僱。

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亞馬遜早前宣布更改公司的防偷懶（Time OffTask）的政策。這個備受批評的機制透過 AI 監察員工的生產力，而員工甚至會被要求對自己的休息時間作出解釋。面對批評，亞馬遜最終計劃將讓休息時間變長、標準變得也會得寬鬆。

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