【方便居民】 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？

住在郊區經常要為購買日用品煩惱，而瑞典郊區的居民也有同樣經歷。但最近該區就出現一個由貨櫃改裝而成的無人雜貨店，顧客只需透過 APP 就可以打開店舖的大門，而且 24 小時營業。當地居民認為無人店十分方便，即使貨品價格高也是值得。

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這個距離首都斯德哥爾摩約 80 公里、人口只有數百人的小鎮 Veckholm，最後一間雜貨店早在十多年前已經結業。在一年半前，油站內的便利店也關門大吉。居民要購物的話，只好開車半小時到最近的超市購物，幸好在去年 7 月，一間自動化無人雜貨店在鎮上開業。這間「貨櫃雜貨店」每日 24 小時營業，面積只有 213 平方呎，售賣過百種商品，而且店內沒有收銀員，顧客可透過 APP 打開店舖的大門。

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「貨櫃雜貨店」Lifvs 的共同創辦人 Daniel Lundh 在 2 年來開設近 30 間無人商店，為不少住在鄉村的市民帶來便利。他表示，要降低商品價格，就要想辦法控制營運成本，這也是店舖面積比一般店舖小的原因，而 Lundh 計劃明年初在海外開設首間無人超市。

官方數據顯示，瑞典雜貨店的數量由 1996 年的 7,169 間，減少至去年的 5,180 間。即使 24 年來大型雜貨店數量增加 3 倍，但行業獲利太少導致許多郊區商店卻被迫結業。

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