【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

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網店 MISS Mammy 表示，正發售 ACE KF94 立體口罩。
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店方指， ACE KF94 立體口罩為韓國製造 ，成人白色款。其包裝寫上醫學外用，亦合符 KF94 標準。此口罩一箱 100 個獨立包裝口罩售 $138，購買 3 箱的話為 $384，平均一個售 $1.28。
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預計約7月中日到港
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟