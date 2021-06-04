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【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

行內熱話 00:40 2021/06/04

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網店 MISS Mammy 表示，正發售 ACE KF94 立體口罩。
               
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

店方指， ACE KF94 立體口罩為韓國製造 ，成人白色款。其包裝寫上醫學外用，亦合符 KF94 標準。此口罩一箱 100 個獨立包裝口罩售 $138，購買 3 箱的話為 $384，平均一個售 $1.28。

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預計約7月中日到港

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【其他內容】  【附領取方法】打針送口罩! 愛的家送三個月用量 10 彩繽紛口罩 商界齊谷疫苗接種數量

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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