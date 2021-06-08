【疫市營商】補習導師主攻雙職母親市場 開網上親子拼音班 每月獲 200 萬生意額

教育行業受新冠肺炎疫情影響急速轉陣，視象教學成為芊芊學子新日常上課模式。疫情下英語拼音補習導師棄一對一教學模式，主攻網上影片授課，開創線上親子拼音班網上課程，在子女市場教育上填補缺口。

2020 年成立網上教學平台「Celine's Chinglish Channel」，其創辦人謝慧羚（Celine） 表示：「疫情期間實體課堂取消接近一半，針對 2 歲半至 7 歲的學童。一來家長報讀我們課程為子女升學做好準備，此外新年後子女學校測驗多，吸引不少家長和學童報讀課程，現時已超過 3,000 位學生，平均每月有 200 萬生意額 。」

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謝慧羚認為，有別於非一般視象教學，加上本港暫未親子課程的英語拼音班，這新概念成為優勢。反而面授課堂難以實踐「親子班」，親子班課程只能局限於網上教學，為及家長未能抽身與子女一同上課情況，當客戶購買後可循環播放，溫故知新。

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▲ 網上授課具發展潛力，讓家長明白家庭教育重要性。

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謝慧羚又稱，部份家長不了解英語拼音，特設組合課程供家長報讀，同步與子女學習，而外國教學網站當地語言教學，公司課程特色是母語教學，學習拼音時更易上手。她相信網上授課具發展潛力，讓家長明白家庭教育重要性，及早為子女將來籌劃，未來計劃開設新「親子共學理念」平台，例如胎教、生涯規劃及升學等匯聚各方領域的成長導師，開拓一條龍服務。

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