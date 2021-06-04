  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市外賣】由燉品到港式小食  Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場

商管策略 16:10 2021/06/04

分享：

啖啖燕窩推出雞翼尖搶攻新市場。

肺炎疫情改變市民消費習慣，外賣近年大行其道，有專營養顏食品的商戶推出外賣港式小食，盼進一步開拓新客源。

外賣業務爆發　燕窩店趁平租擴充瞄準送禮市場見下頁

「啖啖燕窩」專營各式高檔次養顏食品外賣，又以燉品、甜品最出名。近期啖啖燕窩推出外賣雞翼尖希望開拓全新市場，創辧人劉國聰（Aki）說：「產品叫做『衰仔雞翼尖』，因為我當年其實也是邊青，後來才從事想做的工作。公司的主要客源大部份都是年輕女士，我們的燉品都是用一些處理起來麻煩但相對補身的材料，例如花膠、雪燕、鮑魚等。它們都要經過浸發、刷洗的工序，要做得好味也要有一定功夫。相比之下現時客戶 whatsapp 我們落單後， 4 小時內便可以收到食品。因為落單便利性較高，我們的產品在疫情下都蠻受歡迎。而雞翼尖便會是希望再開拓新的家庭客市場。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

Aki 表示外賣市場仍未飽和，近期坊間仍有不少外賣燉品舖不斷湧現，所以更希望以新產品開拓新客源。今次新推的雞翼尖產品反應奇佳，上月賣出了近 300 份，Aki 說：「它是一種急凍產品，放入雪櫃可以保存 3 個月，要加餸加熱便可以。在疫情之下是很方便的，亦針對到新一代不願煮飯的家庭市場，是一款面向大眾市場的產品。我們希望新的客人在加餸時都會想到我們，再順手試試我們的其他養生產品，兩條路線能夠相輔相乘。」

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

相關文章

【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
2021/06/03
【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
【推廣新招】疫下凍肉市場興旺! 銀行推凍肉分期付款優惠 現金回贈吸客
2021/06/03
【推廣新招】疫下凍肉市場興旺! 銀行推凍肉分期付款優惠 現金回贈吸客

你可能感興趣

【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
17:12 2021/06/03
【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
【推廣新招】疫下凍肉市場興旺! 銀行推凍肉分期付款優惠 現金回贈吸客
19:22 2021/06/03
【推廣新招】疫下凍肉市場興旺! 銀行推凍肉分期付款優惠 現金回贈吸客
市場拓展 商業營銷 疫情 養生 產品 食品 甜品 港式 WhatsApp

下一篇文章

【節省人力】非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣