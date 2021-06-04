【疫市外賣】由燉品到港式小食  Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場

▲ 啖啖燕窩推出雞翼尖搶攻新市場。

肺炎疫情改變市民消費習慣，外賣近年大行其道，有專營養顏食品的商戶推出外賣港式小食，盼進一步開拓新客源。

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「啖啖燕窩」專營各式高檔次養顏食品外賣，又以燉品、甜品最出名。近期啖啖燕窩推出外賣雞翼尖希望開拓全新市場，創辧人劉國聰（Aki）說：「產品叫做『衰仔雞翼尖』，因為我當年其實也是邊青，後來才從事想做的工作。公司的主要客源大部份都是年輕女士，我們的燉品都是用一些處理起來麻煩但相對補身的材料，例如花膠、雪燕、鮑魚等。它們都要經過浸發、刷洗的工序，要做得好味也要有一定功夫。相比之下現時客戶 whatsapp 我們落單後， 4 小時內便可以收到食品。因為落單便利性較高，我們的產品在疫情下都蠻受歡迎。而雞翼尖便會是希望再開拓新的家庭客市場。」

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Aki 表示外賣市場仍未飽和，近期坊間仍有不少外賣燉品舖不斷湧現，所以更希望以新產品開拓新客源。今次新推的雞翼尖產品反應奇佳，上月賣出了近 300 份，Aki 說：「它是一種急凍產品，放入雪櫃可以保存 3 個月，要加餸加熱便可以。在疫情之下是很方便的，亦針對到新一代不願煮飯的家庭市場，是一款面向大眾市場的產品。我們希望新的客人在加餸時都會想到我們，再順手試試我們的其他養生產品，兩條路線能夠相輔相乘。」

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