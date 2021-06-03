【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個

網店 MCNG Shop 表示，正發售日本 Azfit 口罩。



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Azfit 是日本著名紙品製造商，這款口罩也是日本製造，之前在 Logon 等百貨公司也有出售。口罩支援 BFE 99% 和 PFE 99% 防護，設有成人和中童尺寸，一盒 30 個售價為 $59，比市面平不少。如果買家購買 5 盒的話，更可以 $39 購得。



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Azfit口罩規格



-BFE 99% PFE 99%

-高密度三層不織布製造

-可過濾 99% 花粉、飛沫細菌、PM2.5、黃砂

-吸水性強通爽不焗身

-耳位採用柔軟物料製造，戴得耐都唔會耳仔痛

-17.5cm x 9cm / 14.5cm x 9cm

-30 個盒

-日本製造

售價: $59/盒

$49/盒 (3盒以上)

$39/盒 (5盒以上)

口罩購買連結<<< (留言訂購)

預計約7月30日到港



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。