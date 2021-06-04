【疫市營商】日本公司推孕婦專製口罩抗菌別針扣 提醒旁人注意孕婦安全

新冠肺炎疫情持續 1 年多，帶口罩續漸成為日常生活一部分。疫情期間市民著重健康風險，專門設計別針扣的日本企業最近主攻孕婦市場，推出孕婦抗菌口罩別針扣。

2018 年成立的 PICPIN，專門設計抗菌及抗病毒塗層材料的別針扣，該企業想消除旁人對拿口罩和塑料杯感染新冠病毒的風險，減少口罩生活帶來的「麻煩」，而產品是新感染控制方式，產品別針扣可貼在口罩、塑料杯及帽子上。

九龍灣店搶先開幕! 日本 DAISO 首店登陸香港 多款日本直送商品 $12 起【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

PICPIN 意識到懷孕的孕婦面對各種難題，希望利用自家原創設計孕婦別針，讓身邊的人注意孕婦讓未來胎中嬰兒能健康，順利渡過疫情；同時可作禮物送給準媽媽。PICPIN 標榜安裝非常容易，外面沒有針頭或鋒利的部分，8 款款式抗菌口罩別針，售價 770 日圓（約港幣 54 元）。

【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升【見下頁】

【節省人力】非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】