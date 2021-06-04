  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】日本公司推孕婦專製口罩抗菌別針扣 提醒旁人注意孕婦安全

商管策略 13:04 2021/06/04

分享：

新冠肺炎疫情持續 1 年多，帶口罩續漸成為日常生活一部分。疫情期間市民著重健康風險，專門設計別針扣的日本企業最近主攻孕婦市場，推出孕婦抗菌口罩別針扣。

2018 年成立的 PICPIN，專門設計抗菌及抗病毒塗層材料的別針扣，該企業想消除旁人對拿口罩和塑料杯感染新冠病毒的風險，減少口罩生活帶來的「麻煩」，而產品是新感染控制方式，產品別針扣可貼在口罩、塑料杯及帽子上。

九龍灣店搶先開幕! 日本 DAISO 首店登陸香港 多款日本直送商品 $12 起見下頁

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

PICPIN 意識到懷孕的孕婦面對各種難題，希望利用自家原創設計孕婦別針，讓身邊的人注意孕婦讓未來胎中嬰兒能健康，順利渡過疫情；同時可作禮物送給準媽媽。PICPIN 標榜安裝非常容易，外面沒有針頭或鋒利的部分，8 款款式抗菌口罩別針，售價 770 日圓（約港幣 54 元）。

【台灣水果】高檔超市上架  KOL 合作  增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升【見下頁

【節省人力】非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

出口美國港製品不能用「香港製造」標籤 邱騰華:輸打贏要 商會：美國人不懂香港和中國關係
2021/06/02
出口美國港製品不能用「香港製造」標籤 邱騰華:輸打贏要 商會：美國人不懂香港和中國關係
混合工作模式勢成主流! 蘋果宣布員工 9 月起每周 3 日重回辦公室
2021/06/03
混合工作模式勢成主流! 蘋果宣布員工 9 月起每周 3 日重回辦公室

你可能感興趣

出口美國港製品不能用「香港製造」標籤 邱騰華:輸打贏要 商會：美國人不懂香港和中國關係
19:12 2021/06/02
出口美國港製品不能用「香港製造」標籤 邱騰華:輸打贏要 商會：美國人不懂香港和中國關係
混合工作模式勢成主流! 蘋果宣布員工 9 月起每周 3 日重回辦公室
17:06 2021/06/03
混合工作模式勢成主流! 蘋果宣布員工 9 月起每周 3 日重回辦公室
企業文化 企業社會責任 商業營銷 懷孕 疫情 零售 設計 產品 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市推廣】氣體爐具商多田牌跨界出口罩 只因愛上貓?

下一篇文章

【推廣新招】疫下凍肉市場興旺! 銀行推凍肉分期付款優惠 現金回贈吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣