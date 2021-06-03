【推廣新招】疫下凍肉市場興旺!  銀行推凍肉分期付款優惠  現金回贈吸客

▲ 有銀行推出針對疫下新市場的信用咭優惠。

疫情下凍肉市場興旺，凍肉舖如雨後春筍般在本地冒出。有銀行看到市場轉變帶來的商機，推出針對凍肉的優惠計劃希望吸引到新客戶。

傳統食品重新包裝打年青人市場 陳皮茶疫情銷量升兩成【見下頁】

渣打 SMART 卡與凍肉店 Premium Cut 合作，推出「咁都有得分期凍肉店」，全新客戶在六月份內申請渣打SMART卡成功，即可於該店享有優惠。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

消費者在七月的星期六、日，以渣打 SMART 卡買滿 $500 至 $600 元的日本、澳洲、美國、韓國等地凍肉，即可以用渣打 SC Mobile App 的簽賬上點選「簽賬分期」，又或者在渣打網上銀行、網頁將該簽賬申請為「簽賬分期」，選擇 3 個月的 0 息分期還款期，分期服務次數無限。

渣打將提供一次性優惠，在分期付款的三期當中，銀行會以現金回贈形式回贈相等於兩期的供款金額，即消費者只需支付首期款項，僅三分一價錢即可買到高級凍肉，瞄準了消費者在疫情下喜歡買食材回家自行煮食的新市場。



疫下無法擺酒! 新人一切從簡變新商機 香港輕婚禮服務成功突圍而出【見下頁】

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】