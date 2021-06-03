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【台灣水果】高檔超市上架  KOL 合作  增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升

商管策略 17:12 2021/06/03

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疫情打擊全球進出口市場，有台灣水果貿易公司與網上紅人 KOL 合作、高檔超市上架，藉而增加品牌曝光以及用戶信心，令業務不跌反升。

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耀達貿易有限公司由香港人 Tony Leung 於五年前創辦，Tony 的家族在當地有經營 30 年水果生意的經驗，又以荔枝生意最受歡迎，產品會直銷到內地和其他亞洲地區，近年更成為了內地數一數二的釋迦（俗稱番鬼荔枝）輸入品牌。耀達貿易 (港區) 營運長 Egbert TO 說：「公司也會向香港出口不同的台灣水果。疫情發生前我們經常要來回台灣，在包裝廠、農場協商各項業務，例如我們最近力推的愛文芒果就要嚴謹地向特定農場收購，並定期監控包裝場的清洗、包箱、裝櫃、分銷等情況。」

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去年年初疫情爆發，台灣旋即加強防疫政策，全球的進出口的條件亦開始提高。由於水果存放時間有限，公司必須即時應對突發情況、與時間競賽。 Egbert 說：「例如有貨櫃突然在 A 地點因為當地新政策被拒收，我們就要立即將它送到 B 地方轉手處理，期間會花了很多新的人力和金錢成本，但不可以停，因為我們背後有很多員工，除了前線人員外，我們也要保住背後台灣農夫的收入。」

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經營環境改變，但有危便有機，Egbert 指出水果在疫情下仍是必需品，在維持好品質的大前提下，提升品牌知名度即有望增加新客源，在新市場裏獲得盈利。耀達今年除了批發外，在香港更進行了直接推廣，例如在商場開設快閃店，與客人建立聯繫直接送貨；貨品在高檔超市上架，增加知名度同時提升客戶信心。

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Egbert 說：「為了令品牌更加入屋，我們設計了品牌吉祥物『釋迦兔』，釋迦是台灣的一種特產水果，我們希望用家之後見到這隻兔仔便會想到我們。近期我們正推廣台灣的頂級愛民芒果，這種出產自屏東的芒果有著特別濃厚的果香，雖然品質好，但香港的芒果市場競爭激烈，所以我們決定與香港的 KOL 、Youtuber 合作宣傳、增加香港銷售點。現時反應都非常好。」

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撰文 : 陳文政

市場拓展 商業營銷 疫情 農場 屏東 超市 YouTuber 批發 進出口 KOL

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