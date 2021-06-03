混合工作模式勢成主流! 蘋果宣布員工 9 月起每周 3 日重回辦公室

▲ 蘋果行政總裁 Tim Cook 早前宣布，在 9 月初起員工每週需回到辦公室工作 3 日。

在疫情期間，美國的科技企業紛紛實施全遠距工作，但這個做法將成為過去。蘋果和 Google 相繼公布新的工作措施，其中蘋果宣布員工在 9 月起每周只需 3 日進入辦公室，其餘時間可選擇遠距工作。

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蘋果行政總裁 Tim Cook 早前宣布，在 9 月初起員工每周需回到辦公室工作 3 日，日子為星期一、星期二及星期四，而員工在星期三及星期五可選擇遠距工作。Tim Cook 又指，公司部分員工每周仍須回到辦公室工作 4 或 5 天。他表示，蘋果將在 2022 年重新評估這項「重返辦公室」的措施。

▲ Google 行政總裁 Sundar Pichai 在 5 月初宣布，公司有 1/5 的員工可永久在家工作。至於必須回到辦公室的員工中，每週只需現身 3 日，其餘兩日由員工自行決定工作地點。

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Google 行政總裁 Sundar Pichai 在 5 月初宣布，公司有 1/5 的員工可永久在家工作。至於必須回到辦公室的員工中，每週只需現身 3 日，其餘兩日由員工自行決定工作地點。

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