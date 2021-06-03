九龍灣店搶先開幕! 日本 DAISO 首店登陸香港 多款日本直送商品 $12 起

日本 100 円店 DAISO（大創）一向大受歡迎，而品牌在香港的首間店舖已於九龍灣淘大商場一期開幕！店舖售賣接近 7,000 款日本直送貨品，家居用品、廚房用具、零食等，大部分只售 12 元。

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全港首間 DAISO Japan 專門店今日於九龍灣淘大商場一期開幕，店舖佔地約 2,500 平方尺。售賣的商品與 Living PLAZA 大致相同，有化妝及個人護理用品、精品、文具、食具、家居用品及零食等，大部分售價為 12 元。

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除了九龍灣店，Daiso Japan 另一間位於筲箕灣 Island Walk 的分店，將於 7 月開幕 (按此瀏覽詳情)，港島區的市民又多一個「掃平貨」的好地方。



地址:九龍牛頭角道 77 號淘大商場一期一樓 F48A, F49 57 號舖 (營業時間 10:00 至 22:00)

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