【疫市營商】度假住宿預訂公司生意跌 90%! 遂推網上預約平台 幫助小企數碼轉型

本港新冠肺炎疫情持續 1 年多，有度假住宿及遊艇預訂公司表示大型遊艇出租大減，生意額約跌近 9 成，所以嘗試轉型以提供科技方案另覓商機，瞄準中小企數碼轉型趨勢，推出網上預約平台『BOOKING RADAR』。

2014 年成立的「Holimood」專營出租渡假住宿服務，直至 2016 年開始兼營遊艇出租業務。「Holimood 」聯合創辦人劉國標（Bill）表示：「疫情下出租遊艇服務大減， 3 至 4 人小艇出租較多，而一般露營住宿秋冬為主，夏天為淡季，當下只可發展戶外水上課程，包括直立板及獨木舟等課程。」因此 Holimood 推出網上預約平台『BOOKING RADAR』，增加收入。

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劉國標又說：「以往公司營收模式與 Airbnb 相近，主要透過客戶網上預訂而收取佣金。現在增設『BOOKING RADAR』平台預訂系統，開放給有意開設網上預約平台的中小企使用，幫助他們作網上轉型。」

劉國標認為：「因網上資訊泛濫，新科技方案『BOOKING RADAR』有別於一般網站，只做預約服務及提供本地化支付方式成為優勢。以往香港小企主要採用傳統電話預約方式，現時他們可自設網上預約平台，同時可實時顯示預約狀態、空缺情況。這系統目前與『Holimood』自家平台掛鉤，集中提供戶外活動場地公司使用服務。」

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▲ 疫情期間集中發展戶外水上課程

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