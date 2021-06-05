  • 28°C
香港時間 : 2021605日 (週六) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】度假住宿預訂公司生意跌 90%! 遂推網上預約平台 幫助小企數碼轉型

商管策略 16:45 2021/06/05

分享：

本港新冠肺炎疫情持續 1 年多，有度假住宿及遊艇預訂公司表示大型遊艇出租大減，生意額約跌近 9 成，所以嘗試轉型以提供科技方案另覓商機，瞄準中小企數碼轉型趨勢，推出網上預約平台『BOOKING RADAR』。

2014 年成立的「Holimood」專營出租渡假住宿服務，直至 2016 年開始兼營遊艇出租業務。「Holimood 」聯合創辦人劉國標（Bill）表示：「疫情下出租遊艇服務大減， 3 至 4 人小艇出租較多，而一般露營住宿秋冬為主，夏天為淡季，當下只可發展戶外水上課程，包括直立板及獨木舟等課程。」因此 Holimood 推出網上預約平台『BOOKING RADAR』，增加收入。

【疫市外賣】由燉品到港式小食  Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場見下頁

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

劉國標又說：「以往公司營收模式與 Airbnb 相近，主要透過客戶網上預訂而收取佣金。現在增設『BOOKING RADAR』平台預訂系統，開放給有意開設網上預約平台的中小企使用，幫助他們作網上轉型。」

劉國標認為：「因網上資訊泛濫，新科技方案『BOOKING RADAR』有別於一般網站，只做預約服務及提供本地化支付方式成為優勢。以往香港小企主要採用傳統電話預約方式，現時他們可自設網上預約平台，同時可實時顯示預約狀態、空缺情況。這系統目前與『Holimood』自家平台掛鉤，集中提供戶外活動場地公司使用服務。」

【疫市營商】親切具現場感! 於韓國實地聘人以廣東話直播帶貨  日韓時裝公司生意即升五成見下頁

疫情期間集中發展戶外水上課程

【疫市營商】香港零售市場持續萎縮 鐘錶店生意大跌 6 成 藉 D-Biz 收復失地見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
2021/06/03
【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
【有望翻身？】虧損近5億．關閉150間分店 中國吉野家靠平價一人任食火鍋「自救」？
2021/06/04
【有望翻身？】虧損近5億．關閉150間分店 中國吉野家靠平價一人任食火鍋「自救」？
【科技救市】只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機
2021/06/02
【科技救市】只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機

你可能感興趣

【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
17:12 2021/06/03
【台灣水果】高檔超市上架 KOL 合作 增加客戶信心 貿易公司業務不跌反升
【有望翻身？】虧損近5億．關閉150間分店 中國吉野家靠平價一人任食火鍋「自救」？
17:26 2021/06/04
【有望翻身？】虧損近5億．關閉150間分店 中國吉野家靠平價一人任食火鍋「自救」？
【科技救市】只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機
18:42 2021/06/02
【科技救市】只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機
商業營銷 數碼轉型 疫情 服務 銷售 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【豪牌有市】Prada、Burberry 再掀加價潮! 兩大原因無阻靚太買貴貨

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣