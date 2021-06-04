【有望翻身？】虧損近5億．關閉150間分店 中國吉野家靠平價一人任食火鍋「自救」？

在疫情下，餐飲業生意大及受打擊。其中牛肉飯專門店吉野家去年虧損近 75 億日圓（約5.3億港元），並關閉全球 150 間分店。雖然吉野家在中國的業務在疫情期間相對穩定，但品牌在當地發展遇上樽頸。最近店舖推出售價 68 元人民幣的 自助火鍋，希望為 吉野家開拓新市場。

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吉野家在中國分店推出 68 元的自助火鍋，並有 40 多款食材「任食」，吸引不少顧客。主打牛肉飯的吉野家，卻涉足 火鍋產業，原來是與中國市場發展有關。 從內部經營來看，外界認為吉野家的價格過高，但其門店服務質素及運營模式卻是一般快餐店的水準，長遠令中國食客覺得品牌沒有特別之處。不過，從 定價上來看，吉野家在日本和中國的差異並不大。但日本人均收入大約是中國的 3 倍，在日本被定位為平價的吉野家，對中國人均購買力來說，卻不便宜。



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此外，中國市場上出現不少新興 牛肉飯品牌，為吉野家帶來競爭。 在「牛肉飯」產業中，有許多以外賣起家的牛肉飯品牌將性價比做得很高，進一步削弱吉野家的店舖優勢。面對業績大跌，一向以日式牛肉飯為招牌產品的吉野家，開始在部分分店新增火鍋產品，試圖改變在中國市場的困境， 而最近推出的自助火鍋，更是在加強顧客對產品的「優惠感」。

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Photo：吉野家官方微博