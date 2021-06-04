【節省人力】非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機

雖然新冠肺炎疫情對日本餐飲業造成打擊，但有危就有機，無人食品店卻成為疫下新趨勢。其中餃子專門店「餃子の雪松」看準顧客對非接觸買賣的需求，在日本開設過百間無人商店，以應對消費者的購物模式。

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無人商店除了因疫情而催生，同時也可以節省企業在人手方面的支出，因此日本各地出現各式的無人食品店。其中在日本全國擁有多間分店的「餃子の雪松」，早在去年 1 月已開設無人食品店，而隨著無人銷售漸趨普及，其無人商店的數目由去年的 19 間，急增至至 161 間。

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除了連鎖食店開設無人商店，更有老闆疫情下索性變賣餐飲生意，在千葉縣開設無人冷凍食品店，一日營業額約 6 萬日圓（約4,243港元）。至於在東京惠比壽區，今年 5 月就有一間牛內臟專門店「naizoo」，店內設有大型雪櫃擺放各式商品，供顧客自行挑選並結帳付款。

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Photo：菊名池古民家放送局、naizoo、多摩ポン、工場直売