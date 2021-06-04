  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【節省人力】非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機

商管策略 15:46 2021/06/04

分享：

雖然新冠肺炎疫情對日本餐飲業造成打擊，但有危就有機，無人食品店卻成為疫下新趨勢。其中餃子專門店「餃子の雪松」看準顧客對非接觸買賣的需求，在日本開設過百間無人商店，以應對消費者的購物模式。

返家玩迴轉壽司？Kappa Sushi 出租迴轉壽司輸送帶拓宅商機見下頁

無人商店除了因疫情而催生，同時也可以節省企業在人手方面的支出，因此日本各地出現各式的無人食品店。其中在日本全國擁有多間分店的「餃子の雪松」，早在去年 1 月已開設無人食品店，而隨著無人銷售漸趨普及，其無人商店的數目由去年的 19 間，急增至至 161 間。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

除了連鎖食店開設無人商店，更有老闆疫情下索性變賣餐飲生意，在千葉縣開設無人冷凍食品店，一日營業額約 6 萬日圓（約4,243港元）。至於在東京惠比壽區，今年 5 月就有一間牛內臟專門店「naizoo」，店內設有大型雪櫃擺放各式商品，供顧客自行挑選並結帳付款。

只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機 見下頁

得意實用!  日本豐橋浴場以入浴鴨仔表示正使用人數見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：菊名池古民家放送局、naizoo、多摩ポン、工場直売 

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【營銷策略】運動奢侈化？Hermès開健身中心、LV 推 2 萬元瑜珈墊 搶攻健身市場
2021/06/02
【營銷策略】運動奢侈化？Hermès開健身中心、LV 推 2 萬元瑜珈墊 搶攻健身市場
【營銷策略】再行銷已失效？Tesla 唔駛賣廣告 單靠一招令銷量大增 3 倍!
2021/06/03
【營銷策略】再行銷已失效？Tesla 唔駛賣廣告 單靠一招令銷量大增 3 倍!

你可能感興趣

【營銷策略】運動奢侈化？Hermès開健身中心、LV 推 2 萬元瑜珈墊 搶攻健身市場
19:57 2021/06/02
【營銷策略】運動奢侈化？Hermès開健身中心、LV 推 2 萬元瑜珈墊 搶攻健身市場
【營銷策略】再行銷已失效？Tesla 唔駛賣廣告 單靠一招令銷量大增 3 倍!
09:06 2021/06/03
【營銷策略】再行銷已失效？Tesla 唔駛賣廣告 單靠一招令銷量大增 3 倍!
商業營銷 市場拓展 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 無人商店 餐飲 日本

上一篇文章

【疫市外賣】由燉品到港式小食 Whatsapp 落單四小時內發貨 即食雞翼尖拓家庭市場

下一篇文章

【疫市推廣】氣體爐具商多田牌跨界出口罩 只因愛上貓?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣