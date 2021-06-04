東京奧運延期一年致發財夢碎！日本逾半奧運精品店結業

受新冠肺炎疫情影響，原定在去年舉行的東京奧運會，延至今年夏天舉行。奧運延期除了影響日本的酒店業，日本各地的奧運官方授權產品商店的營運也大受打撃，至今已有超過一半的產品商店結業。

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為了迎接東京奧運，官方在日本各地開設官方授權的產品商店，售賣各種奧運紀念品。但受疫情影響，奧運會被迫延期，嚴重打擊店鋪營運，自去年年中開始，東京銀座店、新宿東口店、大阪心齋橋店等店鋪相繼結業。東京奧組委早前亦公佈具體數字，截至去年 4 月底日本全國共有 89 間官方授權產品店，直至今年 6 月 1 日只剩下 55 間，其中位於成田機場的兩間店舖正在休業。

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對於日本社會要求東奧延期或停辦聲音不斷，日本東京都知事小池百合子早前表示，東京奧運難以再延期。她指，若東奧再次延期，基本上會成為完全不同的奧運，而選手的參賽意願與體力也會有變化，要奧運再次延期是十分困難。至於日本防疫分科會會長尾身茂認為，若東奧如期舉行，最重要的是盡可能減少海外人士赴日，而國內也必須做好防疫措施。

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