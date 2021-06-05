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【疫市營商】老字號醬油廠余均益成立近 100 年 第三代舵手疫情下轉攻網售 同步增加零售點

商管策略 10:07 2021/06/05

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提起本地著名辣椒醬，不經不覺「余均益」明年便踏入 100 周年。經歷 3 代人，現時掌舵人嘗試接受網購發展，並擴闊更多銷售途徑和零售點，進一步發展業務。

傳統與創新之間如何取得平衡，對老字號品牌來說是一大難題，余啟超在 2017 年正式接手後看準網上銷售平台。余均益食品廠第 3 代承傳人余啟超表示：「自己購物習慣超市和便利店，這時網購開始崛起，當中發現『士多』網店經營較出色，所以開始嘗試涉足網上業務。至於超市方面，當時參加展覽後超市邀請我們合作，隨即將品牌貨品上架，對『余均益』來說是進步。」

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余啟超又指：「疫情下整體產量減少 5 成，因為大部貨量批發至酒店及酒樓，惟不少企業客戶受疫情影響相繼倒閉。廠方遂強化零售，於超市、門市和網購平台等發售產品。」

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曾在加拿大讀書的余啟超，將家族生意套用外國管理模式，他認為外國純粹商業決定，家庭經營模式尚存一份「情」：「外國管理模式是很好，但公司規模小、偏向傳統式中小企，始終是家庭式經營，家庭與企業兩者難以兼融，容易產生衝突，所以要慢慢來。」

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余啟超又稱，早前獲香港洲際酒店邀請合作，在本土情懷的雞尾酒系列推出名為「Mr. Yu」配上余均益辣椒醬製成飲品，及酒吧合作德國酸啤配余均益辣椒。他反指：「讀書時期心態認為余均益辣椒醬具玩味性，除傳統蘿白糕、炒麵和雲吞麵，已嘗試將薄餅或意粉配上辣椒醬，效果不錯，年輕人有這方面構思，為何不一試？」

「很難得經歷 3 代人努力，『余均益』踏入 100 周年已是很難得的事。」余啟超感慨道。他又稱，2019 年後公司業務發展處於停頓狀態，只求生意額穩定，盼疫情緩和之際，繼續將余均益辣椒醬聯乘漢堡包或其他菜式中，把品牌傳承下去。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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