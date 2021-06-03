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【疫市營商】親切具現場感! 於韓國實地聘人以廣東話直播帶貨   日韓時裝公司生意即升五成

商管策略 14:00 2021/06/03

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日韓時裝公司透過在韓國當地聘人直播帶貨，生意回升五成。

網購、直播帶貨在疫情裏大行其道，有日韓時裝公司在韓國聘請懂得廣東話的銷售員於當地直播帶貨，讓無法旅行的香港消費者親歷其境、刺激消費意欲，公司業務成功回升五成，

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創辦於 8 年前的 Miku Zakka 專營各式日韓時裝，聯合創辦人 Miku So 在疫情前每月都會到出國最少一次，說：「我們日本、韓國都會做直播帶貨。日本因為有肖像權，在街頭、店舖有可能拍到路人，所以要在酒店做直播，到時客人會將他們想要的款式傳給我們，問有沒辦法找到，收到錢後我們便會去買。日本帶貨後來愈來愈難做。」

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Miku 指出日本購物較方便，在大公司較為簡單便能完成客戶訂單，但日本時裝的價格透明度非常高，變相利潤有限﹔而且日本服飾偏貴，價格通常介乎在 400、500 元，銷量亦較低。所以公司後來開始開拓韓國市場，韓國的時裝小店極多，服飾賣價通常 100 多元左右，售出更大眾大，不但易暢銷利潤空間亦較大。

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可是疫情爆發後 Miku 無法出國，生意立即急跌近 7 成，她說：「如果在當地直播，觀眾會有一種身歷其境的感受，好像去了當地又或者在看最新的時裝雜誌，透過直播看到當地最新潮的服裝。有些客人甚至會一次過買 10 件、 20 件衣服。如果局限在香港直播，莫講要做生意，觀看人數都會少一半。」

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為了改善情況，Miku 在韓國當地聘用了銷售員進行直播帶貨，Miku 說：「很多行家都會在當地請一些說普通話的員工，我們便堅持要請懂得說廣東話的人。雖然人工會要求得更多，但最重要的是觀看直播的客人可以更明白直播的內容，有親切感之餘又入屋。」

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撰文 : 陳文政

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