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轉用水駐極溶噴布! 運動超透氣 愛的家 Sports 系列口罩即日開賣

行內熱話 03:00 2021/06/03

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愛的家 Sports 系列口罩 小童

 香港口罩廠愛的家正式推出 Sports 系列口罩。
               
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

顧名思義，Sports 系列口罩是適合輕度運動時佩戴，因為新口罩轉用水駐極溶噴布。Sports 系列口罩有以下特點:

1.提供超透氣功能，Delta P 透氣壓力測試大幅下降，甚至在輕量運動時，也不會覺得呼吸困難

2.呼吸時難免會令口罩內側出現水份，水駐極溶噴布的過濾效率依然穩定

3.靜電不會像一般電駐極溶噴布於短期減弱，一般保質期可達三年

4.模擬噴血測試，通過160mm HG 

5.LEVEL 3

【其他內容】三個款超靚色! 屈臣氏新推 WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩 抵買過 Protector/Maskon?

Sports 系列口罩有兩個款式，一為針對成人而設的 Sports DL (Double Line)，此口罩一盒已齊備 5 色，口罩上方更印有雙線，感覺型格。售價為 $128/50個。另一款是提供中童 (145mm) 和小童 (125mm) 的 Sports 天空藍，售價為 $78/50個。
 

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口罩購買連結<<

【其他內容】  【附領取方法】打針送口罩! 愛的家送三個月用量 10 彩繽紛口罩 商界齊谷疫苗接種數量

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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