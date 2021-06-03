轉用水駐極溶噴布! 運動超透氣 愛的家 Sports 系列口罩即日開賣

▲ 愛的家 Sports 系列口罩 小童

香港口罩廠愛的家正式推出 Sports 系列口罩。



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顧名思義，Sports 系列口罩是適合輕度運動時佩戴，因為新口罩轉用水駐極溶噴布。Sports 系列口罩有以下特點:

1.提供超透氣功能，Delta P 透氣壓力測試大幅下降，甚至在輕量運動時，也不會覺得呼吸困難

2.呼吸時難免會令口罩內側出現水份，水駐極溶噴布的過濾效率依然穩定

3.靜電不會像一般電駐極溶噴布於短期減弱，一般保質期可達三年

4.模擬噴血測試，通過160mm HG



5.LEVEL 3



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Sports 系列口罩有兩個款式，一為針對成人而設的 Sports DL (Double Line)，此口罩一盒已齊備 5 色，口罩上方更印有雙線，感覺型格。售價為 $128/50個。另一款是提供中童 (145mm) 和小童 (125mm) 的 Sports 天空藍，售價為 $78/50個。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。