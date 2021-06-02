MF Living 尖沙咀分店搬遷大減價 口罩低至半價發售

香港口罩廠 Mask Factory 表示，由於租約期滿，尖沙咀海防道分店將於六月中搬遷，同時廠方經已另覓新店，詳情待定。



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廠方現正進行搬遷大減價，由即日至 6 月 20 日，多款口罩組合進行特價，包括:

1.Mask Library 獨立包裝自選口罩 $70/20片 ｜$80/30片

2.Facewear 5片裝 / Facewear 10片裝 優惠價$18 | $100/8件

3.MF Living 指定盒裝口罩 優惠價 $290三盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。