【保持社交距離】得意實用!  日本豐橋浴場以入浴鴨仔表示正使用人數

▲ 日本豐橋浴場以鴨仔玩具顯示使用人數。

日本有公共浴場有新奇創意，以玩具鴨表示浴場的=使用人數，讓用戶進入前便知道場地是否擠擁。

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日本愛知縣豐橋市的公共浴堂「にんじん湯」是豐橋市唯二的公共浴堂之一，早前因為需要整理設備一度關閉，浴場在今年 4 月份重新啟業。

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公共浴堂的用戶在進入浴池前難以得知裏頭有多少客人，在需要保持社交距離的疫情下尤其尷尬，假如進入浴池才發現人滿為患，客人也不知應否立即離開。為了避免上述情況，にんじん湯推出了手動式的計數器，當客人進入、離開公共浴場，門口的職員就會調整玻璃缸裏玩具鴨子數量，想光顧的客人只需觀看玻璃缸裏的鴨子數量便知道浴場裏有多少人。

日本有不少網民見到店方的「新玩法」，都大呼「好可愛」、「被治癒了」，直言是非常好的主意。

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圖片來源：にんじん湯@twitter