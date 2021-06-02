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出口美國港製品不能用「香港製造」標籤 邱騰華:輸打贏要 商會：美國人不懂香港和中國關係

業界頭條 19:12 2021/06/02

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早前美國宣布港進口貨品不能使用「香港製造」標記，商務及經濟發展局局長邱騰華於 5 月 28 日向世貿委員會提交書面陳述。邱騰華今日出席立法會會議時，批評美國並非負責任的成員，美國現時阻撓事件的上訴機制，是「輸打贏要」的做法。此外，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，去年美國單方面規定香港製造產品出口，該國要貼上「中國製造」標籤，但商會會員指訂單暫未有太大改變。

劉達邦認為：「美國不是留難香港，事實上香港是中國一部分，舉例說上海出口貨品，也非上海製造，按情況而言不是說不通，只是美國人不懂得香港和中國關係。」

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他指出：「早前商界擔心轉換標籤影響加徵關稅問題，因國內生產貨品至美國須額外加徵 15% 或 25% 關稅，現時香港暫時不用額外付稅。產品質量方面，美國人都懂香港貨品質量較好。舉例說，日本製造冷氣機較其他國家產製價錢高的道理一樣。」

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香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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