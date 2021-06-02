【入日本平貨】日本 DAISO 香港首間 $12 直營店 即將開幕

Living Plaza by AEON （即 12 蚊店）一直深受市民歡迎，店舖售賣的也是日本 100 円店 DAISO 的產品。但最近記者發現筲箕灣 Island Walk 地下有店鋪正在裝修，圍版印有「DAISO JAPAN」的字樣，有望成為品牌在本港首間直營店！

為食者喜訊！壽司郎宣布新店將於 6 月 14 日試業【見下頁】

DAISO JAPAN 位於筲箕灣道 163 號 Island Walk 地下，現場所見店鋪仍在裝修，而店舖外圍的圍版印上「DAISO JAPAN」的字樣，並預告將會在 7 月開業。雖然未知新店售賣的產品跟 Living Plaza by AEON 有何不同，但可能會帶給買家更多日本新貨選擇。產品售價方面，相信也跟 Living Plaza by AEON 一樣，每件產品由 $12 起。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

DAISO 是日本其中一間 100 円店，而品牌在海外的分店並非由 DAISO 直接營運，如:越南、馬來西亞等地的分店就由當地的 AEON 營運。至於「AEON 香港」是 DAISO 的官方合作夥伴，但 AEON 就將香港店舖命名為「Living Plaza by AEON」（即12蚊店），而店舖售賣的產品大部分是 DAISO 的產品。

三更半夜都可以去 DONKI 購物! 兩分店將轉做 24 小時營業【見下頁】

尖沙咀影碟舖「節拍」疑真結業 清貨八年 疫情下一語成讖【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：AEON Stores Hong Kong