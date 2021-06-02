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【入日本平貨】日本 DAISO 攻港! $12 直營店 香港島店即將開幕

業界頭條 16:14 2021/06/02

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Living Plaza by AEON （即 12 蚊店）一直深受市民歡迎，店舖售賣的也是日本 100 円店 DAISO 的產品。但最近記者發現筲箕灣 Island Walk 地下有店鋪正在裝修，圍版印有「DAISO JAPAN」的字樣，相信是繼九龍店後，為店方首間港島區直營店！

為食者喜訊！壽司郎宣布新店將於 6 月 14 日試業見下頁

DAISO JAPAN 位於筲箕灣道 163 號 Island Walk 地下，記者現場所見店鋪仍在圍板裝修 (內部情況可見下圖)，地方不算太大，只有一個舖位。而店舖外圍的圍版則印上「DAISO JAPAN」的字樣，並預告將會在 7 月開業。雖然未知新店售賣的產品跟 Living Plaza by AEON 有何不同，但可能會帶給買家更多日本新貨選擇。產品售價方面，每件產品也是由 $12 起。

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DAISO 是日本其中一間 100 円店，而品牌在海外的分店並非由 DAISO 直接營運，如:越南、馬來西亞等地的分店就由當地的 AEON 營運。至於「AEON 香港」是 DAISO 的官方合作夥伴，但 AEON 就將香港店舖命名為「Living Plaza by AEON」（即12蚊店），而店舖售賣的產品大部分是 DAISO 的產品。

DAISO JAPAN 在九龍灣店的首間 $12 直營店剛已開幕，詳情按此瀏覽。

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Photo：AEON Stores Hong Kong

撰文 : 廖淑瑩

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