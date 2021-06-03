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【營銷策略】再行銷已失效？Tesla 唔駛賣廣告 單靠一招令銷量大增 3 倍!

商管策略 09:06 2021/06/03

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隨著社交平台興起，企業的行銷策略也因而改變。以往企業都是靠廣告作為宣傳策略，但電動車生產商 Tesla 就打破這種做法，靠著場景行銷模式，令汽車銷量是另一汽車品牌平治的 3 倍。

蘋果毋懼疫情 計劃增加 Apple store 實體門市 助消費者體驗產品見下頁

Tesla 早在開始銷售、甚至生產 Model 3 之前，就為這款汽車建立了市場。因此，當 Model 3 開始預售時，市場認為是有史以來最大規模的產品發佈會，在幾個小時內就預售了 10 萬部以上的汽車。Tesla 之所以做得到，是與短時間內能夠吸引消費者參與一系列體驗有關。

Tesla 創辦人 Elon Musk 在社交媒體上集合大量相同理念的受眾，並在 Twitter 上經常討論火箭、太陽能，以及公司的新生產設施。這些內容完全符合品牌受眾的期望，在當下場景中立即得到體驗。Tesla 利用這種深厚的連結，讓受眾以預購的方式來資助 Model 3 的生產，最後成功令受眾以金錢響應。 

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

Tesla 提供的體驗不止於此，顧客下訂單後，公司仍繼續行銷。例如，公司團隊會以全個人化的方式與買家保持聯繫，讓買家知道他的車何時生產，並選擇如何交車，客服十分貼身。最後，團隊會要求買家透過一個推薦方案與他人分享美好體驗，因而獲得獎勵。這種行銷方式令 Elon Musk 在 Twitter 上的粉絲數目，是對手平治的 7 倍，而 Tesla 在廣告上支出更是平治的 1/150，但汽車銷量是平治的 3 倍。Tesla 推出 Model 3 的兩年後，其已成為美國最暢銷的同級車款。

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Photo：JamesDuncanDavidson@Flickr、SpaceX、Tesla

撰文 : 廖淑瑩

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