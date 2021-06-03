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【懶人福音】高科技改變自動售賣機模式 家樂氏推出粟米片及配料售賣機 即場製作客製化早餐

數碼轉型 08:38 2021/06/03

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現時自動售賣機所售賣的產品變得多元化，而粟米片廠商家樂氏（Kellogg′s）早前就在美國推出早餐機械人（Bowl Bot），售賣粟米片及配料，並即場為客人製作粟米片早餐，改變自動售賣機的銷售模式。

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顧客可以透過觸碰螢幕與機械人互動，選擇想要的乳製品（牛奶或乳酪）、粟米片的組合，以及新鮮水果或可可粒等配料。與售賣穀物棒的自動售賣機相比，家樂氏指出，粟米片比較節省空間，同時不需要使用個別盒子和裝滿牛奶的裝置。

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家樂氏也看準客製化商機，為顧客提供預先設計且價格更高的粟米片組合，包括將粟米脆片、甜甜圈脆片、朱古力片和意式咖啡濃縮液製成「About Last Night」的組合餐點，以及將麥片、菠蘿、椰子和芒果混合製成「Hawaii 5-0」特餐。即使這部早餐機械人提供不少早餐組合選擇，但未有考慮更多人的喜好，例如添加牛奶的份量以避免粟米片浸泡過度。家樂氏表示，目前早餐機械人只使用預設份量的牛奶和乳酪。

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Photo：Kellog’s、 Chowbotics、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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