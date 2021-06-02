【營銷策略】運動奢侈化？Hermès開健身中心、LV 推 2 萬元瑜珈墊 搶攻健身市場

健身已成為一種運動潮流趨勢，甚至吸引不少奢侈品牌進軍市場。其中愛馬仕（Hermès）繼 5 月初推出免費網上健身課程後，再於中國開設首間快閃健身中心，而另一品牌 LV 更推出售價 2,920 美元（約 22,654 萬港元）的瑜珈墊，可見健身市場已成為奢侈品牌的另一戰場。

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Hermès 早前在中國成都開設全球首間健身中心「HermèsFit」，推廣品牌線下健身活動。健身中心以品牌招牌顏色「愛馬仕橘」作主打，並提供 Hermès 訂製款的拳套、沙袋等健身器材，還設有儲物櫃，呈現一個華麗高級的健身中心。Hermès 推出 6 種健身課程，包括腰帶拉伸、方巾瑜伽、小皮件體操等，每個課程約 13 至 21 分鐘，中心內還設有專屬拍照區。

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除了 Hermès，不少奢侈品牌都推出與運動有關的產品，例如 Chanel、Dior、Gucci 等。LV 在去年推出一系列高端運動產品，包括瑜伽墊、乒乓球、拳套、乒乓球拍、雪橇等，其中單是瑜伽墊的售價就高達 2,920 美元（約22,654萬港元）。

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Photo：Hermès、LV、Prada