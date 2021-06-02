  • 29°C
香港時間 : 2021602日 (週三) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營銷策略】運動奢侈化？Hermès開健身中心、LV 推 2 萬元瑜珈墊 搶攻健身市場

商管策略 19:57 2021/06/02

分享：

健身已成為一種運動潮流趨勢，甚至吸引不少奢侈品牌進軍市場。其中愛馬仕（Hermès）繼 5 月初推出免費網上健身課程後，再於中國開設首間快閃健身中心，而另一品牌 LV 更推出售價 2,920 美元（約 22,654 萬港元）的瑜珈墊，可見健身市場已成為奢侈品牌的另一戰場。

業績受創、關閉大量分店!  GAP x Walmart 推新家居品牌  從網上重新出發見下頁

Hermès 早前在中國成都開設全球首間健身中心「HermèsFit」，推廣品牌線下健身活動。健身中心以品牌招牌顏色「愛馬仕橘」作主打，並提供 Hermès 訂製款的拳套、沙袋等健身器材，還設有儲物櫃，呈現一個華麗高級的健身中心。Hermès 推出 6 種健身課程，包括腰帶拉伸、方巾瑜伽、小皮件體操等，每個課程約 13 至 21 分鐘，中心內還設有專屬拍照區。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

除了 Hermès，不少奢侈品牌都推出與運動有關的產品，例如 Chanel、Dior、Gucci 等。LV 在去年推出一系列高端運動產品，包括瑜伽墊、乒乓球、拳套、乒乓球拍、雪橇等，其中單是瑜伽墊的售價就高達 2,920 美元（約22,654萬港元）。

蘋果毋懼疫情 計劃增加 Apple store 實體門市 助消費者體驗產品見下頁

細有細好？可口可樂、喜茶加推 Mini 版  銷量獲雙位數增長見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Hermès、LV、Prada

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】有 WFH 才可挽留矽谷工程師! Google、Dropbox 各有對策
2021/05/27
【管理Tips】有 WFH 才可挽留矽谷工程師! Google、Dropbox 各有對策
【有光環都冇用】獲米芝蓮星級一定賺更多？研究：6 成米芝蓮餐廳都有負債
2021/05/30
【有光環都冇用】獲米芝蓮星級一定賺更多？研究：6 成米芝蓮餐廳都有負債

你可能感興趣

【管理Tips】有 WFH 才可挽留矽谷工程師! Google、Dropbox 各有對策
18:53 2021/05/27
【管理Tips】有 WFH 才可挽留矽谷工程師! Google、Dropbox 各有對策
【有光環都冇用】獲米芝蓮星級一定賺更多？研究：6 成米芝蓮餐廳都有負債
18:06 2021/05/30
【有光環都冇用】獲米芝蓮星級一定賺更多？研究：6 成米芝蓮餐廳都有負債
商業營銷 市場拓展 GUCCI Dior Chanel 健身 品牌

下一篇文章

【科技救市】只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣