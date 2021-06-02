【科技救市】只需一部機即可品嚐各地拉麵！丸山製麵推全國拉麵名店自動售賣機

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，日本早前決定延長緊急事態宣言至 6 月 20 日，其中食肆需要縮短營業時間，令生意大減。不過有廠商就推出拉麵自動售賣機「救市」，食客可在售賣機中購買日本全國名店拉麵，當中有雞醬油系、鯛魚湯系等的名店代表，令食客在疫情下仍可品嚐特色拉麵。

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冷凍拉麵自動售賣機 Noodle-tours 由製麵公司「丸山製麵」研發，售賣機早前登陸關西地區。售賣機的最大特色，是集合日本全國的名店拉麵，如雞醬油系的 KaneKitchen Noodles（カネキッチンヌードル）、鯛魚湯系的「鯛塩そば 灯花」、煮干湯系的「麺屋 音」，售賣機還有豬骨湯及濃厚魚介湯系等的代表。這部自動售賣機正好讓疫情期間不想外出的市民，透過無接觸的方式購買各地名店的拉麵，減少外出用膳的風險。

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雖然日本餐飲業在疫情下大受打撃，但連鎖牛肉飯店食其家 (Sukiya) 卻在疫市中跑出。即使營業額按年下跌 5.4%，但仍能賺超過 120 億日圓，相反同業吉野家的營業額按年下跌 21.2% ，虧損近 53 億日圓。

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