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【疫市推廣】氣體爐具商多田牌跨界出口罩 只因愛上貓?

商管策略 14:46 2021/06/02

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氣體爐具商多田牌表示，正發售多田牌 50 周年紀念版外科口罩。 
              
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

多田牌本身是專門推出氣體爐具的公司，不過因為今年是多田牌香港 50 周年，加上該公司愛貓，以及預計 2021 年香港人仍然需要口罩，所以推出多田牌 50 周年紀念版外科口罩。

此口罩的主角是多田貓貓「謝里」和「貓仔」，一盒已有齊 3 款貓貓圖案口罩，設計各有特色。一盒多田牌成人口罩有 30 個 Level 3 獨立包裝口罩，售價為 $90。 

【其他內容】三個款超靚色! 屈臣氏新推 WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩 抵買過 Protector/Maskon?

    點擊圖片放大
    +3
    +2


多田牌口罩規格

-ASTM Level 3 口罩，經Nelson Lab認證
-BFE/PFE/VFE≥99% STC認證
-不含甲醛及致癌芳香染料
-香港製造
-每盒30片獨立包裝 、每款10片

售價:$90

口罩購買網址<<<

【其他內容】【附領取方法】打針送口罩! 愛的家送三個月用量 10 彩繽紛口罩 商界齊谷疫苗接種數量

【其他內容】 返回疫前價! 3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $49/30

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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