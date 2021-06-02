【疫市推廣】氣體爐具商多田牌跨界出口罩 只因愛上貓?

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【疫市營商】疫下印刷公司難接海外訂單 轉為香港食肆印口罩袋 開拓本地新客源
氣體爐具商多田牌表示，正發售多田牌 50 周年紀念版外科口罩。
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多田牌本身是專門推出氣體爐具的公司，不過因為今年是多田牌香港 50 周年，加上該公司愛貓，以及預計 2021 年香港人仍然需要口罩，所以推出多田牌 50 周年紀念版外科口罩。
此口罩的主角是多田貓貓「謝里」和「貓仔」，一盒已有齊 3 款貓貓圖案口罩，設計各有特色。一盒多田牌成人口罩有 30 個 Level 3 獨立包裝口罩，售價為 $90。
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多田牌口罩規格
-ASTM Level 3 口罩，經Nelson Lab認證
-BFE/PFE/VFE≥99% STC認證
-不含甲醛及致癌芳香染料
-香港製造
-每盒30片獨立包裝 、每款10片
售價:$90
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟