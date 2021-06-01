政府落實電話卡實名制度！SIM 卡賣店：市民外遊買卡更麻煩

政府落實智能電話卡（SIM 卡）實名制度。商務及經濟發展局局長邱騰華本月 1 日舉行記者會，表示在各方面大力支持下，政府將會落實智能儲值電話卡實名制度，杜絕太空卡。整個實名制過程將會先立法後審議方式進行，並將於本月 4 日刊憲，再呈上立法會作審議。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

邱騰華表示，電話卡實名制將會分 2 個階段進行，首階段預計於今年 9 月 1 日起，讓電訊商有 180 日時間建立登記系統，市民毋須即時進行實名登記；而至 2022 年 3 月 1 日開始進行第二階段，市民需要作實名登記，並預計將於 2023 年 2 月全面實施。上台月費計劃市民毋須登記，除非「轉台」或開新電話號碼，才需要登記。而登記所需提供予電訊商的資料，包括：姓名、身份證號碼、出生日期，以及身份證副本。

此外，局長亦表示收到業界及市民對於實名登記電話卡數量的需求，因此提高登記電話卡上限。個人用戶方面，可向每間電訊商登記最高 10 張電話卡；而企業用戶，可向每間電訊商登記最高 25 張電話卡。他又指出全港有多個電訊供應商，因此足夠大眾使用。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】三個款超靚色! 屈臣氏新推 WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩 抵買過 Protector/Maskon?



但有售賣儲值 SIM 卡的商戶直言，實名制對生意影響很大，而且對用戶造成麻煩。

「Simcity」店主 Jeffery 表示， SIM 卡實名制對其生意，以及客人的方便度都會有影響。他指出，不少本地電訊商如 3HK、中移動及聯通等，都會推出一些外遊儲值卡，很多港人外遊日本、韓國或台灣時，都會選擇這類儲值卡，如今要採取實名制，變相令市民購買這些外遊卡時較為麻煩。

除了對本港市民有影響，Jeffery 又表示實名制對外國遊客都會有影響：「本來外國客人可以在網上購買儲值卡，然後我們預先寄卡（SIM 卡）給他們，等他們遊港時使用，現在就不行了，他們必須於到達香港機場時才以實名方式購買 SIM 卡。」

【其他內容】 返回疫前價! 3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $49/30



【其他內容】 通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。