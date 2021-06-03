新形態港產手機遊戲  玩家交流作為主軸  Many as 1 破市場框框!

有初創公司推出嶄新社交平台，以遊戲推動用戶交流，新平台有別於主流社交媒體、KOL 的一對多模式，開局後同好聚集，它以「Many as 1」的新模式衝擊市場。

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社交遊戲平台 「Starvikk」的專用 app 於今年 3 月下旬上線，創辦人 James Lo 表示公司在 2019 年起便在 IG 進行多方面摸索，過往亦曾推出「直播挑戰平台」讓用戶提供挑戰給 KOL，又或者投票選出想要合作的 KOL 組合，可惜平台難以變現盈利，而且市場反饋亦較慢。

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為了讓自家產品有特色，同時符合市場需求，James 作出了多番研究。他指出隨著科技愈來愈發達，人與人之間的溝通由 ICQ、MSN 的一對一模式，轉變為 IG、Facebook 等的一對多模式，說：「社交媒體的未來，又或者下一步是如何呢？會不會可以變成所有用戶可自由參與？ KOL 出 post ，便是一對多的典型例子，而我們推出 Starvikk ，允許用戶隨時隨地加入一局遊戲，便是一種 Many as 1 的新模式。亦是市場暫時未見有的新模式。」

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人同人的交往是社交平台的核心，永遠有著龐大需求，社交遊戲平台的市場潛力亦因此潛力無窮。James 以大學 O camp (迎新營) 比喻， Starvikk 就像 O camp 般提供平台，讓陌生人以遊戲達到社交目的，說：「經典社交遊戲『Truth or Dare』，玩家透過問問題了解對方、透過行動炒熱氣氛。我們的遊戲平台亦是異曲同工，它主要分成三個遊戲區：迷你遊戲、團體解謎、配對遊戲。遊戲都是會和真正的玩家一起玩。以『兩真一假』為例，一名玩家講述三項自己的訊息，再由對方猜那一個才是假訊息，了解對方後覺得對方有趣，就可以進一步加深了解。」

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James 認為 Starvikk 的核心是不限於異性交友，重點永遠放在人與人之間的交流上。現時 Starvikk 的用戶不少都是來自 IG ，與 Starvikk 的 app 相輔相乘。James 指：「 App 的最大好處之一是可以快速舉辦不同活動 。而對於用戶來說，在 app 裏玩一場遊戲，就好像參加 O camp 般，大家都能可以快樂，亦在過程中結識到投契的朋友、甚或交往對象。我們希望以這種新思維，早著先機搶佔市場份額。建立一個像 Netflix 的網上主題樂園，有著各種交友活動供用戶選擇，為市場帶來全新的模式。」

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