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【疫苗接種】先檢查 、後接種! 商會會員計劃與體檢公司合作 以優惠價為員工作身體檢查

業界頭條 14:00 2021/06/02

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近日有不同企業陸續推出接種疫苗的誘因，包括疫苗抽獎及派現金券等等，特首林鄭月娥曾提及希望 9 月前大幅提升市民接種比率。有商會表示政府鼓勵各界合作，企業會員正計劃與體檢公司合作以優惠價，供內部員工身體檢查。

【疫市營商】疫下印刷公司難接海外訂單 轉為香港食肆印口罩袋 開拓本地新客源見下頁

香港中小型企業聯合會會長麥美儀

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，接種疫苗保護自己與家人，員工在工作環境下安心工作，為何需要利誘僱員接種疫苗？ 她又指，大商家和零售業或會提供疫苗抽獎作誘因，現時中小企未有資源鼓勵全面市民接種疫苗，先鼓勵企業內部員工接種疫苗。早前與部份商會會員相討後，正計劃與體檢公司合作，以成本價或優惠價予企業員工身體檢查，先了解身體狀況後，自行決定接種疫苗，同時提供「疫苗假」 供員工接種疫苗。

【員工福利？】為增加疫苗接種率 三菱・Softbank 等日企引入「疫苗假」【見下頁

【管理Tips】​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓【見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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