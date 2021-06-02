【疫苗接種】先檢查 、後接種! 商會會員計劃與體檢公司合作 以優惠價為員工作身體檢查

近日有不同企業陸續推出接種疫苗的誘因，包括疫苗抽獎及派現金券等等，特首林鄭月娥曾提及希望 9 月前大幅提升市民接種比率。有商會表示政府鼓勵各界合作，企業會員正計劃與體檢公司合作以優惠價，供內部員工身體檢查。

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▲ 香港中小型企業聯合會會長麥美儀

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香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，接種疫苗保護自己與家人，員工在工作環境下安心工作，為何需要利誘僱員接種疫苗？ 她又指，大商家和零售業或會提供疫苗抽獎作誘因，現時中小企未有資源鼓勵全面市民接種疫苗，先鼓勵企業內部員工接種疫苗。早前與部份商會會員相討後，正計劃與體檢公司合作，以成本價或優惠價予企業員工身體檢查，先了解身體狀況後，自行決定接種疫苗，同時提供「疫苗假」 供員工接種疫苗。

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