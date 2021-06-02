【疫市營商】疫下印刷公司難接海外訂單 轉為香港食肆印口罩袋 開拓本地新客源

▲ 印刷公司疫情下轉型製作口罩套。

新冠肺炎肆虐，香港與海外公司的連繫變得疏離，海外訂單變得難以獲得。有印刷公司轉戰本地市場，為本地食肆、酒店印刷口罩袋，建立本地人脈。

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印刷公司「卓榮國際」在疫情前的主要業務通常皆圍繞著其他的海外公司，創辦人 Dennis Chan 說：「我們各類的印刷品都會做，例如紙袋，一些成衣背後的標籤，又或者一些海外公想更加貼地，便會委托我們印製利是封等等。我們之前是 100% 做海外生意的。我們會直接與大品牌的海外總部接觸，但是疫情下情況變得尷尬，一來我們無法出國，項目樣版難以當面講解，二來全球市場萎縮，就算對方的品牌依然受歡迎，但大部份舖頭都關門、街道沒人流，品牌方都會減少出貨，相關的包裝需求都會變少。」

▲ 為不同公司度身製作口罩套。

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生意變少，為了經營下去，Dennis 開始主攻本地市場，並與本地食肆合作印刷口罩紙袋，尤其高檔酒店的相關需求更大，他們希望客人在享受自助餐時提供貼心又衛生的服務，便向 Dennis 訂造有酒店名字、logo 的紙袋，亦有不少食肆會想將店舖訊息印在口罩紙袋上，當成另類的宣傳手段，催生了意想不到的另類市場。

▲ 美容院的客戶接受服務前都要放下口罩，口罩袋可說是必需品。

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Dennis 說：「我們可以製作食物級級數的紙張產品，亦擅長設計各種類型的包裝。例如酒店的口罩套必須配合他們的整體高雅格調，同時尺寸要做得足夠方便客人；普通食肆便做得較為具有品牌特色，令客人更易記得品牌。這本生意後來我們更衍生出製作膠口罩夾，即文具店平時發售的那種可以對摺兩次的四方形口罩套，反應都不錯。雖然現時的本地生意仍未追到之前的海外營業額，但亦確是一條新出路，與本地食肆打好關係，未來除了口罩袋外，亦可能有機會承接外賣紙袋、外賣傳單等等產品，公司未來的路數都會更寛。」

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