【附領取方法】打針送口罩! 愛的家送三個月用量 10 彩繽紛口罩 商界齊谷疫苗接種數量

香港口罩廠愛的家推出「你去打針 我送口罩」活動。



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愛的家表示，香港仍然要面對第五波疫情爆發，所以需要疫苗協助防疫。Family Mask 遂送出 1,000 個名額，支持身體健康的市民，早日接種疫苗！凡接種疫苗一劑或兩劑的朋友，均可免費獲贈「皇牌產品」10 彩繽紛系列三個月口罩使用份量。



參加方法

️1.請先登入官方網店 shopfamilymask.com 成為會員

2.️把會員登記電郵連同已接種證明文件電郵至customerservice@familymaskhk.com

️3.首批500個名額將會在六月六日中午12點開始接受報名先到先得。

️4.次批500個名額將會在六月二十日中午12點開始接受報名先到先得

️5.用戶可以選擇到愛的家門市自取或速遞到府上



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。