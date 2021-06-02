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【管理Tips】上司召喚問升職意向應如何應對？ 人事顧問： Say No 前宜預早構思理由

業界頭條 10:00 2021/06/02

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最近網上流傳上司傳召職員進房談升職，當下職員表明心中答案後，上司卻回應「不是時候」。有人事顧問認為很可能事主是優先考慮人選，管理層為確保職位合符人選，預先透露新崗位勝任條件。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示：「若回答『想』後，上司回覆下屬所欠缺的能力，或達到公司要求指標等等屬於正面回應，因管理層很可能選擇你為優先考慮人選，才了解意願，以確保職位合符人選。」

【管理 Tips】 職級有別不同解讀 職場 3 大字句易冒犯人見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

周綺萍又指，事實上每個人心中已有答案，而自己想法很誠實；除考慮清楚加薪百分比外，宜工作負擔作考量，切忌亂答否則抹殺機會。每間公司風格和文化不一，部分員工保持積極上進、有衝勁及競爭心態，故員工答案是「不想」，應轉換「不是時候」措辭，以及準備答案回覆。例如，家庭實質情況，嬰兒或照顧長者以增加負擔等等理由，自己缺乏什麼條件，暫未準備擔任這崗位。

【管理 Tips】如何擺脫被動？ 學識 3 個技巧培育主動發問的下屬見下頁

毅知顧問公司董事總經理周綺萍

【管理Tips】有 WFH 才可挽留矽谷工程師! Google、Dropbox 各有對策見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo: Pexels

撰文 : 鍾采餘

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