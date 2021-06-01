廉航更難做? 日本航空業經營狀況惡化 AIRDO‧Solaseed Air 兩間航空公司合併經營削成本

全球新冠肺炎疫情持續，影響客機班次大減，各航空經營狀況逐步惡化階級，最近日本北海道廉航 AIRDO 和九州廉航 Solaseed Air 宣布經營合併，擬助削減成本。

《共同社》報道指，AIRDO 和 Solaseed Air 兩間航空公司將於 2022 年 10 月設共同持股公司，兩間公司將隸屬於聯合控股公司，業務合併削減成本，不過保留現有航線網絡及品牌，並計劃在燃料採購、飛機維修保養等方面協作。

AIRDO 官方網站指，設立聯合控股公司的基本方針目標，兩間公司規範運營和共享知識來進一步降低成本，並通過共同創造新價值，促進增加利潤。

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在航班方面，由於羽田機場載客量大，而羽田機場起降配額由國交省分配給兩間航空公司。兩間航空公司預計約 5 年時間可實現最多 50 億日圓 （約港幣 354,000,000 元）的收支改善，不設裁員計劃。

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AIRDO 上年財年減少 71.6 % 旅客人數，2020 年財報淨利潤虧損 121 億日圓（約港幣 857,000,000元）；而 Solaseed Air 年財年 63.3%，2020 年財報淨利潤虧損 76 億日圓（約港幣 538 000,000 元），史上最大虧損數目。

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Photo：AIRDO / エア・ドゥ Facebook、Solaseed Air / ソラシドエア、airdo.jp