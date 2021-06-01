【數碼轉型】口氣實時檢測減肥成果! 氣體傳感器產品瞄準疫後市場 

▲ 氣體傳感器可以測出呼氣含有的生酮濃度。

疫情裏運動變少不少人體重有所增加，有初創公司計劃在年底推出能夠實時檢測燒脂成果的氣體傳感器產品，瞄準疫後減肥大趨勢所帶來的龐大市場。

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King’s Phase Technologies 成立於 2019 年，核心業務為製作氣體傳感器，公司計劃於 2021 年底推出針對疫後新市場的新產品。

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聯合創辦人 Gavin Lou 在英國修讀生物醫學學位，並在中文大學修畢生物工程碩士，解釋：「人體呼出的氣體能夠反映身體情況，當身體燃燒脂肪便會產生更多的『生酮』，透過氣體傳感器便能夠知道身體是否在進行理想的燒脂代謝，透過分析、比對一段時間內的生酮濃度，便能了解身體燃燒脂肪的情況。」

儀器類似酒精呼氣測試儀，透過簡單呼氣便能夠得知結果。Gavin 指出疫情下大家困在家中，體重難免增加，疫情後定然有不少人立志減肥，可是減肥最大阻力就是初期成效不顯，改變生活習慣一兩星期，外表、體重未有太大分別特別容易讓人放棄。新產品則可以將減肥成果量化，以數據方式反映減肥計劃是否有效，從而鼓勵用戶持續進行，並根據生酮濃度進一步調整減肥計劃。

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Gavin 說：「有時偶然吃多了東西，都可能會擔心會否影響到減肥。如果生酮濃度理想，身體有正向的減肥代謝便大可放心，反之便可能要加強減肥計劃力度，訂下更精確、更有正面效果的計劃。」

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消費者對健康愈來愈重視，體重、體脂、血糖，他們更有動力去監測身體情況，相關市場愈來愈大，Gavin 表示氣體傳感器方面，市面上也有類似產品，但都是針對生酮飲食，說：「例如一個正在進行生酮飲食的人一但攝取碳水化合物，便會排出 10 至 100 倍的生酮被相關儀器檢測，他們的半導體材料的納米級標準介乎 500 至 1000 納米，而我們的核心技術則能夠做到 20 至 30 納米，敏感度高十倍，可以監控健康飲食來減肥的低濃度生酮。」

由於市場主流減肥方法依然是健康飲食，King’s Phase Technologies 的產品市場會比競品更加大，Gavin 對於產品的前景感到樂觀，產品將在年尾透過網店銷售，相信能填補市場缺口。

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