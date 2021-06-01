  • 29°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】口氣實時檢測減肥成果! 氣體傳感器產品瞄準疫後市場 

商管策略 14:44 2021/06/01

分享：

氣體傳感器可以測出呼氣含有的生酮濃度。

疫情裏運動變少不少人體重有所增加，有初創公司計劃在年底推出能夠實時檢測燒脂成果的氣體傳感器產品，瞄準疫後減肥大趨勢所帶來的龐大市場。

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價見下頁

King’s Phase Technologies 成立於 2019 年，核心業務為製作氣體傳感器，公司計劃於 2021 年底推出針對疫後新市場的新產品。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

聯合創辦人 Gavin Lou 在英國修讀生物醫學學位，並在中文大學修畢生物工程碩士，解釋：「人體呼出的氣體能夠反映身體情況，當身體燃燒脂肪便會產生更多的『生酮』，透過氣體傳感器便能夠知道身體是否在進行理想的燒脂代謝，透過分析、比對一段時間內的生酮濃度，便能了解身體燃燒脂肪的情況。」

儀器類似酒精呼氣測試儀，透過簡單呼氣便能夠得知結果。Gavin 指出疫情下大家困在家中，體重難免增加，疫情後定然有不少人立志減肥，可是減肥最大阻力就是初期成效不顯，改變生活習慣一兩星期，外表、體重未有太大分別特別容易讓人放棄。新產品則可以將減肥成果量化，以數據方式反映減肥計劃是否有效，從而鼓勵用戶持續進行，並根據生酮濃度進一步調整減肥計劃。

裝修 100% 完工保證!? 港商推完工保證計劃 為客戶提供多重保障免爛尾見下頁

Gavin 說：「有時偶然吃多了東西，都可能會擔心會否影響到減肥。如果生酮濃度理想，身體有正向的減肥代謝便大可放心，反之便可能要加強減肥計劃力度，訂下更精確、更有正面效果的計劃。」

賀 50 週年! 日本麥當勞叔叔退位 超古老吉祥物回歸見下頁

消費者對健康愈來愈重視，體重、體脂、血糖，他們更有動力去監測身體情況，相關市場愈來愈大，Gavin 表示氣體傳感器方面，市面上也有類似產品，但都是針對生酮飲食，說：「例如一個正在進行生酮飲食的人一但攝取碳水化合物，便會排出 10 至 100 倍的生酮被相關儀器檢測，他們的半導體材料的納米級標準介乎 500 至 1000 納米，而我們的核心技術則能夠做到 20 至 30 納米，敏感度高十倍，可以監控健康飲食來減肥的低濃度生酮。」

由於市場主流減肥方法依然是健康飲食，King’s Phase Technologies 的產品市場會比競品更加大，Gavin 對於產品的前景感到樂觀，產品將在年尾透過網店銷售，相信能填補市場缺口。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】返家玩迴轉壽司？Kappa Sushi 出租迴轉壽司輸送帶拓宅商機
今日
【疫市營商】返家玩迴轉壽司？Kappa Sushi 出租迴轉壽司輸送帶拓宅商機

你可能感興趣

【疫市營商】返家玩迴轉壽司？Kappa Sushi 出租迴轉壽司輸送帶拓宅商機
今日 09:03
【疫市營商】返家玩迴轉壽司？Kappa Sushi 出租迴轉壽司輸送帶拓宅商機
創新科技及應用 創業 市場拓展 商業營銷 疫情 減肥 脂肪 工程 英國

上一篇文章

蘋果毋懼疫情 計劃增加 Apple store 實體門市 助消費者體驗產品

下一篇文章

【管理 Tips】 職級有別不同解讀　職場 3 大字句易冒犯人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣