【附購買網址】三個款超靚色! 屈臣氏新推 WatsMask 夢幻雙色 Lv3 口罩 抵買過 Protector/Maskon?

香港以靚色型格設計著名的口罩，現時有 Protector 和 Maskon。不過兩者的口罩售價皆較貴，不夠大眾化。屈臣氏剛推出的 WatsMask 夢幻雙色口罩，可能是更抵買的選擇。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

此新款口罩的口罩盒設計跟之前推出的 WatsMask 明顯不同，走較簡約型格路線。此新口罩系列共有 3 款設計，但暫時推出市面的只有 Matcha x Blueberry 和 Macaron x Cocoa 兩款，另一款 Sesame x Almond (設計見下圖) 則會陸續上市。前者以綠色和藍色口罩，後者是粉色和啡色。口罩一盒有 2 種顏色口罩，Level 3 防護，全獨立包裝，成人尺寸，香港製造。此口罩售 $119.9/30個，易賞錢會員價則售 $78 或 $88 (視乎當日售價)。口罩已在部分門市和網店發售。

【其他內容】 【附購買連結】日本製造 UNICHARM 超立體口罩 特價售$59/30個

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



口罩購買連結<<<



【其他內容】 返回疫前價! 3E>99% ! 日本白元快適成人中童口罩 售 $49/30



【其他內容】 通過 KATRI 測試! 韓國製造 MB Filter 口罩平售 $30/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。