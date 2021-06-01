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【疫市營商】香港零售市場持續萎縮 鐘錶店生意大跌 6 成 藉 D-Biz 收復失地

商管策略 20:02 2021/06/01

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新冠肺炎肆虐，屬於輕奢侈品的鐘錶行業飽受影響，本地零售市場生意大跌，有公司便透過轉型網上銷售及改變客戶購買體驗，企圖突圍而出。

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TIME PIECE 時計館創辧於 2010 年 12 月，為 G-SHOCK 時款手錶專門店，包辦 G-SHOCK 的本地零售，聯合創辦人 Sing Wong 說：「零售方面主要針對兩大市場：其一是中低價手錶，價格介乎 500 至 2000 元之間；另一類則主要做特別版或者限量版 G-SHOCK，通常介乎 2 至 6 萬左右。我們一直著力在全世界搜羅各款 G-SHOCK 特別版手錶，不自謙地說一句，如果在香港能夠找到的 G-SHOCK，其他舖頭有的話我們也會有，而我們更會有全港都找不到的特色款，是我們的同事在日本、外國所特意收購的。這些特別版手錶是專門用來去滿足我們公司的核心客群，部份手錶會放在櫥窗做鎮店之寶，價格近 15 萬元，不少客人都會過來看看，順帶又可能買買其他的手錶來收藏。」

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Sing 坦言公司的整體業務在疫情之下跌了接近 6 成，鐘錶業所面臨的最大難題是產品作為輕奢品，難以像衣食住行般容易回復，需要等消費者滿足完本身的生活需求，最後才考慮買手錶自用、收藏。而且就連中低價的手錶都比之前難賣，過往本來會有不少家長購買功能手錶給小朋友，現時基本絕跡。

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Sing 說：「幸好公司在 2016 年起轉型以網上social media 專頁及群組宣傳為營銷策略，以展覽稀有特別版為噱頭，改變銷售模式為先參觀再購買，很多來自其他區域的忠實客戶、甚至海外的發燒友和名人也會慕名而來特地參觀，一睹全球最貴的 G-SHOCK 以及某些罕見限量版的真身，靠口碑贏得更多人流，從而提高銷售額。」

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他坦言市道雖然開始復甦，但優先好轉的始終是食肆等等的民生產業，鐘錶業需要較長時間恢復，時計館未來會透過 「遙距營商計劃 D-Biz」所批出的資金去製作網站，配合更多線上宣傳，透過線上線下雙線發展收復失地。

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撰文 : 陳文政

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